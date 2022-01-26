Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 350 миллионов

Количество зафиксированных случаев заражения ковидом превысило по всему миру отметку в 350 миллионов, а число летальных исходов — 5,6 миллиона. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Уточняется, что по состоянию на 21:54 мск в ВОЗ поступили сведения о 352 796 704 случаях инфицирования и 5 600 434 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 2 158 785, летальных исходов — на 6189.

В организации уточняют, что максимальное количество заразивших было зарегистрировано 20 января — 4 041 420. Отметка в 300 млн заразившихся была пройдена 8 января, 250 млн — 9 ноября, а 200 млн — 5 августа.

Больше всего подтверждённых случаев заражения на сегодня в США — 70 153 597. На втором месте расположилась Индия (39 799 202). Далее следует Бразилия (24 044 255), Франция (16 347 127) и Великобритания (15 953 689). Летальных исходов больше всего также в США — 860 113, вторую строчку занимает Бразилия (623 097), третью — Индия (490 462). Далее следуют Россия (327 448) и Мексика (303 183).