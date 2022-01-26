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Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 350 миллионов

Максимум по приросту новых случаев ковида за всё время пандемии CoViD-19 был зарегистрирован 20 января: инфицированы были 4 041 420 человек.

25 января, 21:00

Фото © Pixabay

Количество зафиксированных случаев заражения ковидом превысило по всему миру отметку в 350 миллионов, а число летальных исходов — 5,6 миллиона. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Уточняется, что по состоянию на 21:54 мск в ВОЗ поступили сведения о 352 796 704 случаях инфицирования и 5 600 434 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 2 158 785, летальных исходов — на 6189.

В организации уточняют, что максимальное количество заразивших было зарегистрировано 20 января — 4 041 420. Отметка в 300 млн заразившихся была пройдена 8 января, 250 млн — 9 ноября, а 200 млн — 5 августа.

Больше всего подтверждённых случаев заражения на сегодня в США — 70 153 597. На втором месте расположилась Индия (39 799 202). Далее следует Бразилия (24 044 255), Франция (16 347 127) и Великобритания (15 953 689). Летальных исходов больше всего также в США — 860 113, вторую строчку занимает Бразилия (623 097), третью — Индия (490 462). Далее следуют Россия (327 448) и Мексика (303 183).

Во Франции за день ковидом заразилось больше 500 тысяч человек

Во Франции за день ковидом заразилось больше 500 тысяч человек

Лайф сообщал, что ранее Геннадий Онищенко назвал сроки завершения пандемии. По мнению бывшего главного санитарного врача России, данные по вакцинации и летальности от ковида говорят сами за себя.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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