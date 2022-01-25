Во Франции за день ковидом заразилось больше 500 тысяч человек

Во Франции установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией — 501,6 тысячи человек за сутки. Такие данные приводит Национальное агентство общественного здравоохранения. Прежняя самая высокая планка превышена значительно: она была установлена 18 января этого года на уровне 464 тысяч инфицированных за 24 часа.

Сейчас средняя заболеваемость по стране достигает 3,7 тысячи случаев на 100 тысяч человек. Она распределяется неравномерно. Так, это показатель выше или близок к 4 тысячам в регионах Пеи-де-ла-Луар на западе страны, Овернь – Рона – Альпы и Прованс – Альпы – Лазурный Берег на юге. А вот в столичном регионе заболеваемость снизилась.

По официальным данным, из 67 миллионов человек во Франции привито 52,5 миллиона. С начала пандемии там от ковида умерло 128 тысяч человек.