Диетолог Соломатина объяснила женщинам, как продлить молодость после 40 лет

Изменение пищевого поведения в 40 лет позволит женщинам замедлить процессы старения, сохранив красоту и здоровье. Об этом рассказала врач-диетолог Евгения Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

По её словам, ранние возрастные изменения в организме начинаются в 35 лет, когда уменьшается объём подкожно-жировой клетчатки из-за увеличения процентного содержания жира в организме. В этом возрасте у женщин начинает резко меняться внешность, то есть "поверхностные пакеты лица смещаются по диагонали медиально и вниз", отметила диетолог.

"Избавляемся от сладостей в виде булочек, кондитерских изделий и иных сахаросодержащих яств. Прекрасной альтернативой сладостям могут стать сухофрукты, ягоды, несладкие фрукты и шоколад тёмных сортов, который улучшает работу сосудов", — посоветовала Соломатина.

Также следует отказаться от жирной пищи, чипсов, картошки фри, бургеров и других продуктов, которые готовились на масле. Они могут вызвать пищевое расстройство, а если их употреблять часто, то приведут к язве и раку желудка. К тому же эти блюда откладываются в качестве жира в боках и на животе. Стоит также заменять приготовленную на масле пищу морепродуктами. Как отметила диетолог, морские деликатесы влияют на замедление процесса старения организма, насыщая его полезными веществами. Морепродукты также оттягивают дегенеративные процессы в организме, которые провоцируют преждевременное старение.

"Омега-3 жирные кислоты нужны для поддержания красоты и здоровья, особенно это важно для женского организма, который переживает сложные процессы перестройки. Более того, именно этот элемент улучшает кровоснабжение, сокращает риск развития болезней сердца и сосудов, повышает когнитивные функции мозга", — объяснила врач.

Для улучшения работы женской репродуктивной системы следует употреблять продукты, в которых содержатся фитоэстрогены. Например, они в больших количествах есть в бобовых, орехах, гранате и злаках, отметила Соломатина. Эти продукты также могут предотвратить сбой в менструальном цикле и предупредить развитие рака шейки матки. Такими же свойствами обладает и витамин D, который содержится в печени трески, красной икре, горохе, сыре твёрдых сортов и грибах.

Чтобы сохранить молодость следует исключить из рациона сосиски и колбасы. Их лучше заменить отварным мясом индейки или курицы, советует медик. А красное мясо можно употреблять не более одного раза в неделю. По словам Соломатиной, и в 40 лет можно дать возможность организму бороться с возрастными изменениями, поддерживая здоровую микрофлору в кишечнике. Для этого рекомендуется употреблять кефир, творог и несладкие йогурты, в которых содержатся полезные пробиотики.

Важно также соблюдать режим сна, чтобы сохранить хорошее состояние кожи, волос и ногтей. Основным промежутком для сна специалист назвала с 23 часов до трёх ночи, когда вырабатывается гормон мелатонин, регулирующий циркадные ритмы организма. При этом не следует забывать о фитнесе, бассейне, пробежках и любых видах мышечной активности, которые способствуют укреплению костей и сжиганию лишних жиров в организме.