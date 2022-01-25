Беречь мозг "от брехни": Зеленский призвал украинцев не паниковать
Лидер страны уверен, что решение некоторых государств о вывозе семей дипломатов не должно восприниматься населением как предвестник угрозы.
Фото © Facebook / Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не верить всем новостям из СМИ или других источников. Он отметил, что отъезд из страны семей дипломатов отдельных стран не причина паниковать. По словам украинского лидера, всё это тонкая политическая игра западных коллег.
"Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих сотрудников на Украине. То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, ещё совсем не означает неизбежной эскалации и является тонкостями сложной дипломатической игры", — говорится в заявлении Зеленского.
При этом украинский лидер подчёркивает, что вместе с западными партнёрами Украина действует единой командой и ведёт совместную работу. Он призвал граждан беречь свой организм от вирусов, мозг — "от брехни", а сердце — от паники.
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Как сообщал Лайф, ранее Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Позже стало известно, что Великобритания вслед за США начала эвакуацию дипломатов с Украины. Правительство Австралии тоже рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Незалежной.
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