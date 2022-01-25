Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не верить всем новостям из СМИ или других источников. Он отметил, что отъезд из страны семей дипломатов отдельных стран не причина паниковать. По словам украинского лидера, всё это тонкая политическая игра западных коллег.

"Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих сотрудников на Украине. То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, ещё совсем не означает неизбежной эскалации и является тонкостями сложной дипломатической игры", — говорится в заявлении Зеленского.