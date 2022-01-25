Зеленский заявил о контроле над ситуацией на востоке страны и призвал "верить Украине"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на востоке страны находится под контролем. Он записал второе за пару дней видеообращение, в котором призвал граждан "верить Украине".

"Знайте главное, в конце этого дня всё, что вам действительно нужно и полезно знать, звучит коротко и просто: за минувшие сутки ситуация на востоке Украины контролируемая. Да, есть обстрелы, есть нарушения режима прекращения огня. И войска у наших границ не исчезли. Но самое главное — у нас ноль раненых и ноль убитых", — заявил Зеленский на видео.

Политик также призвал украинцев "мыслить критически, логично и позитивно". И уточнил, что власти "в режиме 24/7" делают всё, чтоб гражданам было "мирно, тепло и сытно".