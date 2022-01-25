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Зеленский заявил о контроле над ситуацией на востоке страны и призвал "верить Украине"

Президент подтвердил, что обстрелы и нарушения режима прекращения огня есть, однако заметил о необходимости "мыслить логично и позитивно".

25 января, 19:11
<p>Владимир Зеленский © Telegram-канал / <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/322?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zelenskiy / Official</a></p>

Владимир Зеленский © Telegram-канал / Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на востоке страны находится под контролем. Он записал второе за пару дней видеообращение, в котором призвал граждан "верить Украине".

"Знайте главное, в конце этого дня всё, что вам действительно нужно и полезно знать, звучит коротко и просто: за минувшие сутки ситуация на востоке Украины контролируемая. Да, есть обстрелы, есть нарушения режима прекращения огня. И войска у наших границ не исчезли. Но самое главное — у нас ноль раненых и ноль убитых", — заявил Зеленский на видео.

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Политик также призвал украинцев "мыслить критически, логично и позитивно". И уточнил, что власти "в режиме 24/7" делают всё, чтоб гражданам было "мирно, тепло и сытно".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию на Украине под контролем. Об этом президент Незалежной сообщил после совещания СНБО, итогом которого стали "не громкие решения для медийного пространства, а очень важные выводы" для общества и граждан.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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