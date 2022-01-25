Bloomberg: Байден не исключил санкций против Путина

Президент США Джозеф Байден не исключает, что санкции, связанные с ситуацией вокруг Украины, могут быть введены в отношении его российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, американский лидер дал утвердительный ответ на соответствующий вопрос журналистов. Один из них спросил у главы Белого дома, видит ли он возможность введения персональных санкций в отношении Владимира Путина, если Россия начнёт вторжение на Украину. Байден сказал да.