Bloomberg: Байден не исключил санкций против Путина
Американский лидер уже не раз грозил введением жёстких ограничений против России в случае вторжения на Украину, в том числе упоминал некие "невиданные санкции".
Владимир Путин и Джо Байден. Фото © kremlin.ru
Президент США Джозеф Байден не исключает, что санкции, связанные с ситуацией вокруг Украины, могут быть введены в отношении его российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Как отмечается, американский лидер дал утвердительный ответ на соответствующий вопрос журналистов. Один из них спросил у главы Белого дома, видит ли он возможность введения персональных санкций в отношении Владимира Путина, если Россия начнёт вторжение на Украину. Байден сказал да.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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