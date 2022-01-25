Белый дом: Байден открыт к взаимодействию с Путиным

Президент США Джо Байден открыт к взаимодействию с российским лидером Владимиром Путиным. Так на вопрос, можно ли ожидать контактов глав двух государств в ближайшее время, ответила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он всегда открыт для взаимодействия на уровне глав государств, он знает, насколько это эффективно. Он разговаривал с президентом Путиным прямо и откровенно много раз, в том числе лично", — сказала Псаки на регулярном брифинге.

При этом она уточнила, что не может дать прогнозы по поводу будущих контактов Байдена и Путина в данный момент, ведь никаких решений по новым разговорам двух лидеров нет.