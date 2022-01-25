Белый дом: Байден открыт к взаимодействию с Путиным
Американский президент знает, насколько эффективны такие разговоры, уточнила Джен Псаки, однако каких-либо договорённостей по новым контактам нет.
Джо Байден © Twitter / The White House
Президент США Джо Байден открыт к взаимодействию с российским лидером Владимиром Путиным. Так на вопрос, можно ли ожидать контактов глав двух государств в ближайшее время, ответила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Он всегда открыт для взаимодействия на уровне глав государств, он знает, насколько это эффективно. Он разговаривал с президентом Путиным прямо и откровенно много раз, в том числе лично", — сказала Псаки на регулярном брифинге.
При этом она уточнила, что не может дать прогнозы по поводу будущих контактов Байдена и Путина в данный момент, ведь никаких решений по новым разговорам двух лидеров нет.
Как сообщал Лайф ранее, представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил вероятности новых контактов Путина и Байдена. Он отметил, что все вопросы о дальнейших планах будут решаться после того, как Москва получит письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности.
Напомним, в прошлом году состоялась первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена — переговоры прошли в Женеве 16 июня. Тогда в совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон. В конце прошлого года, 7 декабря, Путин и Байден провели ещё одну встречу, но уже по видеосвязи. Переговоры продлились чуть больше двух часов, главной темой стала Украина. 30 декабря лидеры провели ещё один телефонный разговор.
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