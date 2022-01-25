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Белый дом: Байден открыт к взаимодействию с Путиным

Американский президент знает, насколько эффективны такие разговоры, уточнила Джен Псаки, однако каких-либо договорённостей по новым контактам нет.

25 января, 18:52
<p>Джо Байден © Twitter / <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/1484979299572662276/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Джо Байден © Twitter / The White House

Президент США Джо Байден открыт к взаимодействию с российским лидером Владимиром Путиным. Так на вопрос, можно ли ожидать контактов глав двух государств в ближайшее время, ответила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он всегда открыт для взаимодействия на уровне глав государств, он знает, насколько это эффективно. Он разговаривал с президентом Путиным прямо и откровенно много раз, в том числе лично", — сказала Псаки на регулярном брифинге.

При этом она уточнила, что не может дать прогнозы по поводу будущих контактов Байдена и Путина в данный момент, ведь никаких решений по новым разговорам двух лидеров нет.

Лавров заявил, что Путин всегда готов к контактам с Байденом

Лавров заявил, что Путин всегда готов к контактам с Байденом

Как сообщал Лайф ранее, представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил вероятности новых контактов Путина и Байдена. Он отметил, что все вопросы о дальнейших планах будут решаться после того, как Москва получит письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности.

Напомним, в прошлом году состоялась первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена — переговоры прошли в Женеве 16 июня. Тогда в совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон. В конце прошлого года, 7 декабря, Путин и Байден провели ещё одну встречу, но уже по видеосвязи. Переговоры продлились чуть больше двух часов, главной темой стала Украина. 30 декабря лидеры провели ещё один телефонный разговор.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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