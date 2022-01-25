Белый дом не согласился с Киевом по вопросу эскалации на границе

В Белом доме не согласны с позицией украинских официальных лиц о том, что эскалации на российско-украинской границе не будет, ведь она "идёт вразрез" с действиями Москвы. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

"Никто не может попасть в сознание президента Путина и российского руководства. Что мы видим — различную подготовку, в том числе российских военных на границе", — сказала она на брифинге.