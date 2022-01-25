Белый дом не согласился с Киевом по вопросу эскалации на границе
Действия Москвы и агрессивная риторика говорят об обратном, утверждает пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки. А вот доказательств своим словам она не привела.
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В Белом доме не согласны с позицией украинских официальных лиц о том, что эскалации на российско-украинской границе не будет, ведь она "идёт вразрез" с действиями Москвы. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.
"Никто не может попасть в сознание президента Путина и российского руководства. Что мы видим — различную подготовку, в том числе российских военных на границе", — сказала она на брифинге.
Кроме того, Псаки указала на продолжающуюся "агрессивную риторику" со стороны России и заявила, что США наблюдают за ростом агрессивных действий и подготовки на границе, не приведя фактических доказательств.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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