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Алина Загитова сыграла на баяне в гостях у "абики" и "бабайки"

Также спортсменка поделилась с подписчиками своим обедом у бабушки с дедушкой. Он состоял из супа с вермишелью, холодца и овощей.

25 января, 18:19

© Instagram / azagitova

Алина Загитова в гостях у бабушки и дедушки слушает песню в их исполнении. Видео © VK / "Что случилось? | Казань | Татарстан" / Instagram / azagitova

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова поделилась в сториз "Инстаграма" видео с бабушкой и дедушкой, к которым приехала погостить в татарскую деревню. Родственников она подписала традиционными названиями "абика" и "бабайка".

"Обожаю, когда бабайка играет на баяне, а абика поёт", — написала Загитова на видео, где её дедушка играет на гармони.

Позднее спортсменка показала, как сама пробует играть на музыкальном инструменте, и поделилась с читателями обедом, состоявшим из супа с вермишелью, холодца и овощей.

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Ранее Алина Загитова объяснила, почему не выступает на чемпионатах России и мира. По признанию спортсменки, ей пока сложно смотреть фигурное катание из-за появляющегося чувства эйфории.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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