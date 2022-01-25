В МВФ считают, что конфликт на Украине приведёт к росту стоимости энергоносителей

Первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат рассказала, чем может обернуться обострение конфликта между Россией и Украиной для мировой экономики. По её словам, первым делом всё это приведёт к повышению стоимости энергоносителей, с учётом того что их поставки до сих пор не налажены и отмечается дефицит на рынке.

"Инфляция растёт повсюду из-за высоких цен на энергоносители, и этот конфликт может только разогнать их дополнительно. Поэтому это один из основных рисков", — сказала Гопинат в эфире телеканала Bloomberg TV.

Вторым последствием, как добавила Гопинат, может стать рост инфляции и удар по международной торговле. Однако она уточнила, что, как и всё международное сообщество, МВФ надеется на мирное решение этого вопроса.