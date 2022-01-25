В МВФ считают, что конфликт на Украине приведёт к росту стоимости энергоносителей
Как отметила замглавы фонда Гита Гопинат, всё это ударит по международной торговле и приведёт к увеличению инфляции. При этом она уточнила, что надеется на мирное решение вопроса.
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Первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат рассказала, чем может обернуться обострение конфликта между Россией и Украиной для мировой экономики. По её словам, первым делом всё это приведёт к повышению стоимости энергоносителей, с учётом того что их поставки до сих пор не налажены и отмечается дефицит на рынке.
"Инфляция растёт повсюду из-за высоких цен на энергоносители, и этот конфликт может только разогнать их дополнительно. Поэтому это один из основных рисков", — сказала Гопинат в эфире телеканала Bloomberg TV.
Вторым последствием, как добавила Гопинат, может стать рост инфляции и удар по международной торговле. Однако она уточнила, что, как и всё международное сообщество, МВФ надеется на мирное решение этого вопроса.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине. Аналогичное заявление также прозвучало от пресс-секретаря Пентагона Джона Кёрби. Он заверил, что США не планируют направлять своих военных за пределы стран, являющихся союзниками по альянсу.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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