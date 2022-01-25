Представитель Пентагона Кёрби заявил об увеличении сил, готовых к переброске в Европу

Соединённые Штаты не исключают, что в ближайшее время их дополнительные военные силы могут быть приведены в состояние повышенной готовности из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Я бы определённо не стал исключать вероятности того, что мы приведём дополнительные войска в состояние повышенной готовности в ближайшие дни и недели, а возможно, даже осуществим перемещение войск в Европе", — заявил он в эфире телеканала CNN.