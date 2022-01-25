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Представитель Пентагона Кёрби заявил об увеличении сил, готовых к переброске в Европу

Однако окончательное решение об этом ещё не принято, Вашингтон в данном вопросе будет отталкиваться от дальнейшего развития ситуации, пояснил он.

25 января, 17:55
<p>© Pexels</p>

© Pexels

Соединённые Штаты не исключают, что в ближайшее время их дополнительные военные силы могут быть приведены в состояние повышенной готовности из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Я бы определённо не стал исключать вероятности того, что мы приведём дополнительные войска в состояние повышенной готовности в ближайшие дни и недели, а возможно, даже осуществим перемещение войск в Европе", — заявил он в эфире телеканала CNN.

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Данная мера необязательно коснётся только 8,5 тысячи американских военнослужащих, о которых в Пентагоне сообщали ранее, пояснил Кёрби. При этом он подчеркнул, что решение Вашингтона будет зависеть от дальнейших действий президента России Владимира Путина.

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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