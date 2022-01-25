Макрон сообщил о планах поговорить с Путиным 28 января
Беседа лидеров двух государств состоится в утреннее время. Ранее о готовящемся разговоре политиков сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Эммануэль Макрон © Kremlin.ru
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 28 января намерен провести телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.
"Я планирую провести переговоры с президентом России Путиным в пятницу утром", — сказал Макрон на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции в Берлине.
Также французский лидер уточнил, что это будет не личная встреча президентов, а именно телефонные переговоры.
Ранее о разговоре Путина и Макрона на этой неделе сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, беседа лидеров двух государств находится в стадии подготовки.
Лайф также напоминает, что 26 января в Париже запланирована встреча политических советников "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина). Принять участие в ней должен заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.
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