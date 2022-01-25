Макрон сообщил о планах поговорить с Путиным 28 января

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 28 января намерен провести телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Я планирую провести переговоры с президентом России Путиным в пятницу утром", — сказал Макрон на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции в Берлине.

Также французский лидер уточнил, что это будет не личная встреча президентов, а именно телефонные переговоры.

Ранее о разговоре Путина и Макрона на этой неделе сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, беседа лидеров двух государств находится в стадии подготовки.