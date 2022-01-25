НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Макрон сообщил о планах поговорить с Путиным 28 января

Беседа лидеров двух государств состоится в утреннее время. Ранее о готовящемся разговоре политиков сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

25 января, 17:50
<p>Эммануэль Макрон © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/62661/photos/63104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Эммануэль Макрон © Kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 28 января намерен провести телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Я планирую провести переговоры с президентом России Путиным в пятницу утром", — сказал Макрон на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции в Берлине.

Также французский лидер уточнил, что это будет не личная встреча президентов, а именно телефонные переговоры.

AFP: Макрон планирует предложить Путину свой вариант деэскалации украинского кризиса

AFP: Макрон планирует предложить Путину свой вариант деэскалации украинского кризиса

Ранее о разговоре Путина и Макрона на этой неделе сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, беседа лидеров двух государств находится в стадии подготовки.

Лайф также напоминает, что 26 января в Париже запланирована встреча политических советников "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина). Принять участие в ней должен заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1