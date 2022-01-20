"Отобрала у Жени парня": Как фанаты отреагировали на видео Загитовой и Милохина, и при чём здесь Медведева В отношениях между спортсменками и без того было немало скандальных моментов, а теперь фанаты верят в то, что может разгореться новый 19 января, 21:40 Спортсменка, телеведущая Алина Загитова, фигуристка Евгения Медведева, блогер, рэп-исполнитель Даня Милохин. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин, Дмитрий Корабейников, Артём Геодакян

Возможный роман фигуристки Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина во время проекта "Ледниковый период" обсуждали даже больше, чем события, происходившие на льду. Теперь, когда баталии завершены, все вернулись к привычной жизни. Впрочем, страстей в отношения Медведевой и Милохина добавила Алина Загитова, у которой, кстати, с подругой по олимпийской сборной 2018 года отношения тоже достаточно любопытные.

"Успела подкатить, пока Жени нет рядом"

Уже долго тема взаимоотношений Алины Загитовой и Евгении Медведевой — одна из любимых для обсуждения среди болельщиков и поклонников фигурного катания. Если кто позабыл, то на Олимпиаду 2018 года фаворитом ехала Евгения Медведева, а золото забрала именно Алина Загитова. Естественно, что это серьёзно ударило по амбициям и настроению Медведевой, которая после этого даже ушла от Этери Тутберидзе.

Олимпийские спортсменки из России: Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль, и Евгения Медведева, завоевавшая серебряную медаль в женском одиночном катании, (слева направо) во время церемонии награждения призёров соревнований по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх. Южная Корея. Пхёнчхан, 23 февраля 2018 г. Фото © ТАСС

Понятно, что воды с тех пор утекло немало. Медведева и Загитова неоднократно говорили о том, что в их отношениях всё спокойно. Они, конечно, не лучшие подружки, но и врагами их назвать нельзя. Да и сезон "Ледникового периода", где Загитова была ведущей, а Медведева — участницей, прошёл достаточно спокойно. Имя Евгении чаще фигурировало с Даней Милохиным, в роман которых, кажется, верили абсолютно все.

Сами блогер и фигуристка говорили однозначно: между ними нет ничего, а каждый раз, слыша подобный вопрос, начинали смеяться.

— Мы друзья — 100%, — заметила Медведева в интервью журналисту Карену Адамяну на ютуб-канале "Макарена".

Впрочем, фанатов в этом вряд ли удастся переубедить. На днях в Сети Загитова выложила видео, где на льду танцует с Даней Милохиным. Разумеется, что не заметить этого не могли и фанаты Медведевой, которые достаточно оперативно начали искать во всём этом подвох, особенно для своего кумира.

— Отобрала у Жени парня… — написал один из комментаторов.

— Даня ушёл к Алине?! А как же Женя?! Усталость или неизбежность. Что побудило его так поступить? — заметил другой пользователь Сети.

— Успела подкатить, пока Жени нет рядом, — написал ещё один фанат Медведевой.

"Угомонитесь"

Вообще, порой гораздо интереснее наблюдать за взаимоотношениями не столько самих спортсменок, сколько за их поклонниками. Каждая их "стычка" — как отдельный вид искусства. Вот и в этот раз они заняли привычные для себя позиции. И если сторону поклонников Медведевой мы изучили, то и ответ фанатов Загитовой был также понятен.

— При чём здесь Женя?! Они просто сняли видео. И никто не просил вас сравнивать Женю и Алину. И говорить, что Алина хуже. Угомонитесь, — заметил один из пользователей.

— Я не понимаю, почему вы все пишете "отобрала у Жени парня". Она не отобрала у Жени парня, а просто решила снять с ним видео, — заметил другой комментатор.

Впрочем, многие комментаторы и поклонники Загитовой обратили внимание и на самого Милохина. Нашлись и те, кто крайне критично отреагировал на его дуэт с олимпийской чемпионкой Игр 2018 года.

— Жуть. Этого недопарня и на пушечный выстрел нельзя подпускать с Алине, — написал один из поклонников фигуристки.

— Девочка — умница, только зря с этим недомальчиком связалась... — заметила другая пользовательница Сети.

Нашлись, к слову, и те, кто заметил, что Загитова на протяжении всего "Ледникового периода" завидовала Медведевой из-за того, что она каталась с Милохиным. Понятно, что чем больше подобных роликов и снимков будет появляться в Сети, тем больше болельщики будут обсуждать эту тему. В конце концов, не о возможном возвращении в спорт же говорить. Им-то пока явно не пахнет. Хотя Загитова дверь в мир большого фигурного катания не закрыла.

— Нет, конечно (не объявила о завершении карьеры. — Прим. Лайфа). Но на таких соревнованиях, как чемпионаты России, мира, других, я не выступаю, потому что не хватает физической формы, а хотелось бы, — заявила Загитова в интервью Olympics.

Впрочем, даже без объявления всё и так понятно. Загитова едет в Пекин в качестве репортёра Первого канала. В целом структура была отработана на чемпионате России в Петербурге, теперь её же проверят на Олимпиаде. Медведева же уже успела показать себя в качестве комментатора этапов Гран-при и смотрелась очень неплохо.

Говоря о возможных романах, стоит отметить: спешить с выводами, конечно, не нужно. Евгения Медведева, к слову, от своего союза, пусть и дружеского, с Милохиным только выиграла: её тикток стал куда более заметным, а число подписчиков резко выросло. То же может случиться и с Загитовой, которая явно не будет против этого.

Авторы Шамиль Гаджиев