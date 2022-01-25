Псаки: у Байдена нет желания и интереса отправлять войска на Украину
Вместе с тем Джен Псаки подтвердила, что на этой неделе Вашингтон всё-таки передаст Москве ответы на требования по безопасности. При этом США не собираются обнародовать данные тексты.
Джо Байден © Facebook / Joe Biden
У президента США Джо Байдена нет ни интереса, ни желания отправлять американские войска на Украину. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину", — сказала она журналистам.
Вместе с тем Псаки подтвердила, что на этой неделе Вашингтон всё-таки передаст Москве ответы на требования по безопасности. При этом США не собираются обнародовать данные тексты, подчеркнула она.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине. Аналогичное заявление также прозвучало от пресс-секретаря Пентагона Джона Кёрби. Он заверил, что США не планируют направлять своих военных за пределы стран, являющихся союзниками по альянсу.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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