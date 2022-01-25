Псаки: у Байдена нет желания и интереса отправлять войска на Украину

У президента США Джо Байдена нет ни интереса, ни желания отправлять американские войска на Украину. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину", — сказала она журналистам.

Вместе с тем Псаки подтвердила, что на этой неделе Вашингтон всё-таки передаст Москве ответы на требования по безопасности. При этом США не собираются обнародовать данные тексты, подчеркнула она.