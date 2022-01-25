Найденная в Подмосковье "беспризорница" оказалась воровкой из приличной семьи
За плечами 20-летней москвички несколько судимостей за кражи в магазинах и склонность выдумывать личности. А вот родители у неё оказались довольно благополучными.
"Беспризорница" Надежда © SHOT
"Беспризорница", которую нашли в Электростали, на самом деле оказалась 20-летней Надеждой, у которой есть мать и отец. Как сообщает телеграм-канал SHOT, девушка живёт в Москве, а легенду о том, что она скитается и живёт без документов, просто выдумала.
Девушку поместили в детскую больницу на время поисков родителей, а все службы были уверены, что девочке 12–14 лет. Вскоре выяснилось, что Надя вовсе не является ребёнком, при этом имеет ряд особенностей развития и склонность к бродяжничеству.
Семья у Надежды довольно благополучная. Её мать отправилась в Электросталь, чтобы вернуть дочь домой. По словам женщины, та часто выдумывает для себя альтернативные истории жизни. Также известно, что ранее девушка была неоднократно судима за кражи в магазинах.
О том, что в Подмосковье нашли беспризорницу, которая "никогда не ходила в школу и живёт без паспорта", Лайф сообщал ранее, 25 января. Сотрудникам правоохранительных органов девушка рассказала, что никогда не знала своих родителей и в детстве её якобы подбросили к двум мужчинам и женщине, с которыми она жила в частном доме много лет.
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