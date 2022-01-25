Найденная в Подмосковье "беспризорница" оказалась воровкой из приличной семьи

"Беспризорница", которую нашли в Электростали, на самом деле оказалась 20-летней Надеждой, у которой есть мать и отец. Как сообщает телеграм-канал SHOT, девушка живёт в Москве, а легенду о том, что она скитается и живёт без документов, просто выдумала.

Девушку поместили в детскую больницу на время поисков родителей, а все службы были уверены, что девочке 12–14 лет. Вскоре выяснилось, что Надя вовсе не является ребёнком, при этом имеет ряд особенностей развития и склонность к бродяжничеству.

Семья у Надежды довольно благополучная. Её мать отправилась в Электросталь, чтобы вернуть дочь домой. По словам женщины, та часто выдумывает для себя альтернативные истории жизни. Также известно, что ранее девушка была неоднократно судима за кражи в магазинах.