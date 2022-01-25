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Найденная в Подмосковье "беспризорница" оказалась воровкой из приличной семьи

За плечами 20-летней москвички несколько судимостей за кражи в магазинах и склонность выдумывать личности. А вот родители у неё оказались довольно благополучными.

25 января, 18:27
<p>"Беспризорница" Надежда © <a href="https://t.me/shot_shot/33827" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

"Беспризорница" Надежда © SHOT

"Беспризорница", которую нашли в Электростали, на самом деле оказалась 20-летней Надеждой, у которой есть мать и отец. Как сообщает телеграм-канал SHOT, девушка живёт в Москве, а легенду о том, что она скитается и живёт без документов, просто выдумала.

Девушку поместили в детскую больницу на время поисков родителей, а все службы были уверены, что девочке 12–14 лет. Вскоре выяснилось, что Надя вовсе не является ребёнком, при этом имеет ряд особенностей развития и склонность к бродяжничеству.

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Семья у Надежды довольно благополучная. Её мать отправилась в Электросталь, чтобы вернуть дочь домой. По словам женщины, та часто выдумывает для себя альтернативные истории жизни. Также известно, что ранее девушка была неоднократно судима за кражи в магазинах.

О том, что в Подмосковье нашли беспризорницу, которая "никогда не ходила в школу и живёт без паспорта", Лайф сообщал ранее, 25 января. Сотрудникам правоохранительных органов девушка рассказала, что никогда не знала своих родителей и в детстве её якобы подбросили к двум мужчинам и женщине, с которыми она жила в частном доме много лет.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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