Шольц призвал Россию к "конкретным шагам" для деэскалации ситуации на Украине
Переговоры с Москвой в разных форматах, включая "нормандский", должны послужить урегулированию кризиса вокруг Незалежной, убеждён канцлер ФРГ.
Канцлер Германии Олаф Шольц © ТАСС / ЕРА / CLEMENS BILAN
России необходимо приложить усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине.
"Мы ожидаем от России однозначных шагов, которые стали бы вкладом в деэскалацию", — сказал немецкий политик.
Переговоры с Россией в разных форматах, включая "нормандский", должны послужить урегулированию кризиса вокруг Украины, убеждён Шольц. Он подчеркнул, что все вопросы должны быть решены исключительно с помощью дипломатии.
Ранее лидеры стран НАТО пригрозили России "беспрецедентным пакетом санкций" из-за Украины. О том, какие именно меры в него войдут, не уточняется. Ранее СМИ утверждали, что ограничения могут включать рестрикции против "Северного потока – 2" и отключение РФ от системы SWIFT.
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