Шольц призвал Россию к "конкретным шагам" для деэскалации ситуации на Украине

России необходимо приложить усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине.

"Мы ожидаем от России однозначных шагов, которые стали бы вкладом в деэскалацию", — сказал немецкий политик.

Переговоры с Россией в разных форматах, включая "нормандский", должны послужить урегулированию кризиса вокруг Украины, убеждён Шольц. Он подчеркнул, что все вопросы должны быть решены исключительно с помощью дипломатии.