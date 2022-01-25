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Шольц призвал Россию к "конкретным шагам" для деэскалации ситуации на Украине

Переговоры с Москвой в разных форматах, включая "нормандский", должны послужить урегулированию кризиса вокруг Незалежной, убеждён канцлер ФРГ.

25 января, 19:02
<p>Канцлер Германии Олаф Шольц © ТАСС / ЕРА / CLEMENS BILAN</p>

Канцлер Германии Олаф Шольц © ТАСС / ЕРА / CLEMENS BILAN

России необходимо приложить усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине.

"Мы ожидаем от России однозначных шагов, которые стали бы вкладом в деэскалацию", — сказал немецкий политик.

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Переговоры с Россией в разных форматах, включая "нормандский", должны послужить урегулированию кризиса вокруг Украины, убеждён Шольц. Он подчеркнул, что все вопросы должны быть решены исключительно с помощью дипломатии.

Ранее лидеры стран НАТО пригрозили России "беспрецедентным пакетом санкций" из-за Украины. О том, какие именно меры в него войдут, не уточняется. Ранее СМИ утверждали, что ограничения могут включать рестрикции против "Северного потока – 2" и отключение РФ от системы SWIFT.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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