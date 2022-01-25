Гинцбург заявил о необходимости вакцинации 10 миллионов подростков за полгода

В России в течение полугода необходимо привить от коронавирусной инфекции новой отечественной вакциной по меньшей мере десять миллионов подростков. Такое мнение высказал глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Исходя из научных предпосылок и всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире, то, по крайней мере, десять миллионов наших детишек в возрасте от 12 до 17 лет надо в течение полугода желательно привить той вакциной, которая есть", — сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

Учёный отметил, что это позволит обезопасить подростков "от возможных тяжёлых случаев, обусловленных CoViD-19". Он уверен, что прививать детей необходимо, и у Минздрава РФ есть возможность увеличить государственный заказ на первую отечественную вакцину для подростков "Спутник М". Пока был лишь небольшой пробный заказ.