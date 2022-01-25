Гинцбург заявил о необходимости вакцинации 10 миллионов подростков за полгода
Глава центра им. Гамалеи отметил, что это позволит защитить подрастающее поколение от "возможных тяжёлых случаев", обусловленных коронавирусной инфекцией.
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В России в течение полугода необходимо привить от коронавирусной инфекции новой отечественной вакциной по меньшей мере десять миллионов подростков. Такое мнение высказал глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Исходя из научных предпосылок и всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире, то, по крайней мере, десять миллионов наших детишек в возрасте от 12 до 17 лет надо в течение полугода желательно привить той вакциной, которая есть", — сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
Учёный отметил, что это позволит обезопасить подростков "от возможных тяжёлых случаев, обусловленных CoViD-19". Он уверен, что прививать детей необходимо, и у Минздрава РФ есть возможность увеличить государственный заказ на первую отечественную вакцину для подростков "Спутник М". Пока был лишь небольшой пробный заказ.
Лайф сообщал, что подростковая вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник М" была зарегистрирована в России 24 ноября прошлого года. Она предназначена для несовершеннолетних от 12 до 17 лет и состоит из двух компонентов, которые вводятся с промежутком в 21 день. Вакцинация детей будет проводиться только с согласия родителей или опекунов.
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