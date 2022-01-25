Поклонницы "Секса в большом городе" объявили бойкот из-за шутки о "русской проститутке"
Пользовательницы также пожаловались, что HBO Max удаляет их комментарии с хештегом #metoorussian под постом с анонсом одной из серий, где и прозвучали оскорбительные слова.
Кадр из фильма "Секс в большом городе" / "Кинопоиск"
Русскоязычные зрители сиквела сериала "Секс в большом городе" объявили ему бойкот из-за шутки о "русской проститутке". Всё началось, когда в восьмой серии одна из героинь упомянула, что женщина с русскими корнями предоставляет секс-услуги. После этого русскоязычные пользовательницы "Инстаграма" начали оставлять под постом HBO Max с анонсом комментарии с хештегом #metoorussian.
Так, в сериале героиня Сары Джессики Паркер — Кэрри Брэдшоу — обсуждает с подругой-риелтором новую соседку снизу, отмечая, что та в своём юном возрасте не могла сама заработать себе на квартиру в хорошем районе Нью-Йорка. В разговоре приятельница Брэдшоу называет соседку "русской проституткой", потому что это "частое явление среди обладателей дорогой недвижимости".
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Пользовательницы посчитали это оскорбительным и обвинили создателей сериала в лицемерии, избирательной инклюзивности и в том, что они "забыли о толерантности". Также поклонники пожаловались, что владельцы аккаунта сериала в "Инстаграме" начали удалять их комментарии с жалобами и хештегом.
А ранее Лайф сообщал, что сиквел "Секса в большом городе" занял первое место по просмотрам на HBO Max. У зрителей также вырос интерес к оригинальному сериалу, который поднялся в рейтинге сервиса на 11-е место.
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