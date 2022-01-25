Поклонницы "Секса в большом городе" объявили бойкот из-за шутки о "русской проститутке"

Русскоязычные зрители сиквела сериала "Секс в большом городе" объявили ему бойкот из-за шутки о "русской проститутке". Всё началось, когда в восьмой серии одна из героинь упомянула, что женщина с русскими корнями предоставляет секс-услуги. После этого русскоязычные пользовательницы "Инстаграма" начали оставлять под постом HBO Max с анонсом комментарии с хештегом #metoorussian.

Так, в сериале героиня Сары Джессики Паркер — Кэрри Брэдшоу — обсуждает с подругой-риелтором новую соседку снизу, отмечая, что та в своём юном возрасте не могла сама заработать себе на квартиру в хорошем районе Нью-Йорка. В разговоре приятельница Брэдшоу называет соседку "русской проституткой", потому что это "частое явление среди обладателей дорогой недвижимости".

Пользовательницы посчитали это оскорбительным и обвинили создателей сериала в лицемерии, избирательной инклюзивности и в том, что они "забыли о толерантности". Также поклонники пожаловались, что владельцы аккаунта сериала в "Инстаграме" начали удалять их комментарии с жалобами и хештегом.