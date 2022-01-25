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Зампостпреда РФ при ООН Кузьмин: Запад продолжает "накачивать" Украину оружием

Как отметил дипломат, всё это ведёт к тому, что на востоке Незалежной будут продолжать погибать дети, женщины и старики, против которых Киев уже который год ведёт "необъявленную войну".

25 января, 19:19
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=235752515404501&set=pb.100069092624537.-2207520000.." target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральный штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine</a></p>

Фото © Facebook / Генеральный штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

США и страны НАТО продолжают снабжать оружием Украину, нагнетая воображаемую "российскую угрозу". Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

"Сейчас на фоне искусственно нагнетаемой мнимой угрозы, якобы исходящей со стороны России, западные страны продолжают накачивать Украину оружием. <...> Да и в целом потакают украинским провокациям, вместо того чтобы заставить их выполнять утверждённые Советом Безопасности ООН Минские договорённости", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.

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Как отметил Кузьмин, всё это ведёт к тому, что на востоке Незалежной будут продолжать погибать дети, женщины и старики, против которых Киев уже который год ведёт "необъявленную войну".

Ранее Лайф сообщал, что НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Так, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию, Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность.

Кличко назвал предательством отказ Германии в поставке оружия на Украину

Кличко назвал предательством отказ Германии в поставке оружия на Украину

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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