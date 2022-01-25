Зампостпреда РФ при ООН Кузьмин: Запад продолжает "накачивать" Украину оружием

США и страны НАТО продолжают снабжать оружием Украину, нагнетая воображаемую "российскую угрозу". Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

"Сейчас на фоне искусственно нагнетаемой мнимой угрозы, якобы исходящей со стороны России, западные страны продолжают накачивать Украину оружием. <...> Да и в целом потакают украинским провокациям, вместо того чтобы заставить их выполнять утверждённые Советом Безопасности ООН Минские договорённости", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.

Как отметил Кузьмин, всё это ведёт к тому, что на востоке Незалежной будут продолжать погибать дети, женщины и старики, против которых Киев уже который год ведёт "необъявленную войну".