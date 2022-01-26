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Иммунолог Крючков рассказал о противопоказаниях к вакцинации подростков от ковида

В "Спутнике М" содержится два разных серотипа аденовируса, как и в вакцине для взрослых, но доза активного вещества снижена в пять раз. Подростки получают два компонента с перерывом.

25 января, 22:24

Фото © Sputnikvaccine.com

Противопоказаниями к вакцинации подростков от коронавируса являются гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины, острые заболевания и хронические болезни в стадии обострения. Об этом рассказал эксперт по международному здравоохранению, иммунолог Николай Крючков. Он также дал общие рекомендации по вакцинации подростков.

"Противопоказания — те же, что и к "Спутнику V". Это гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины, острые заболевания и хронические болезни в стадии обострения", — пояснил Крючков в интервью радио КП.

Иммунолог добавил, что общее правило такое: если организм находится в стабильном состоянии, то вакцинация разрешена. Также прививку разрешат сделать и тем, у кого есть хронические заболевания, но в том случае, если он проходит терапию и состояние резко не меняется.

"Если есть какие-то вопросы, можно проконсультироваться с лечащим врачом. И лучше на вакцинацию прийти в стационар или поликлинику, а не торговый центр. После введения вакцины подождите в течение 40 минут в медицинском учреждении во избежание возникновения острых поствакцинальных реакций. Напомню, что вакцинация подростков в России — строго добровольная", резюмировал Николай Крючков.

Мурашко заявил об исключительно добровольной вакцинации подростков от ковида

Мурашко заявил об исключительно добровольной вакцинации подростков от ковида

Лайф сообщал, что подростковая вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник М" была зарегистрирована в России 24 ноября прошлого года. Она предназначена для несовершеннолетних от 12 до 17 лет и состоит из двух компонентов, которые вводятся с промежутком в 21 день. Вакцинация детей будет проводиться только с согласия родителей или опекунов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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