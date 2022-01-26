Иммунолог Крючков рассказал о противопоказаниях к вакцинации подростков от ковида
В "Спутнике М" содержится два разных серотипа аденовируса, как и в вакцине для взрослых, но доза активного вещества снижена в пять раз. Подростки получают два компонента с перерывом.
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Противопоказаниями к вакцинации подростков от коронавируса являются гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины, острые заболевания и хронические болезни в стадии обострения. Об этом рассказал эксперт по международному здравоохранению, иммунолог Николай Крючков. Он также дал общие рекомендации по вакцинации подростков.
"Противопоказания — те же, что и к "Спутнику V". Это гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины, острые заболевания и хронические болезни в стадии обострения", — пояснил Крючков в интервью радио КП.
Иммунолог добавил, что общее правило такое: если организм находится в стабильном состоянии, то вакцинация разрешена. Также прививку разрешат сделать и тем, у кого есть хронические заболевания, но в том случае, если он проходит терапию и состояние резко не меняется.
"Если есть какие-то вопросы, можно проконсультироваться с лечащим врачом. И лучше на вакцинацию прийти в стационар или поликлинику, а не торговый центр. После введения вакцины подождите в течение 40 минут в медицинском учреждении во избежание возникновения острых поствакцинальных реакций. Напомню, что вакцинация подростков в России — строго добровольная", — резюмировал Николай Крючков.
Лайф сообщал, что подростковая вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник М" была зарегистрирована в России 24 ноября прошлого года. Она предназначена для несовершеннолетних от 12 до 17 лет и состоит из двух компонентов, которые вводятся с промежутком в 21 день. Вакцинация детей будет проводиться только с согласия родителей или опекунов.
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