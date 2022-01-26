Сахалинка обнаружила под этикеткой детского мусса баллончик для дезинфекции

Женщина сняла плёнку с детского мусса для купания и обнаружила там этикетку дезинфекционного средства. Видео © Instrgam / incident65

Жительница Сахалина пришла в ужас, когда случайно сняла красочную этикетку с купленного детского мусса для купания. Под ней оказался баллончик с надписью о том, что там дезинфекционное средство. По словам авто

"Сняла плёнку, а под ней средство для дезинфекции. Пригоден для очищения электронной техники - клавиатур, компьютерной мыши, экранов планшетов. Снимаю всё в прямом эфире, а то потом скажут, что всё куплено", - прокомментировала автор своё видео.

По слова женщины, она купила эти баллончики в одном из магазинов областного центра. Комментаторы поспешили успокоить жительницу острова — предположили, что некогда баллончик и правда мог служить тарой для дезинфектора, а после был отправлен на вторичную переработку.

"Бутылка эта использована как вторичное сырье. Да, раньше в ней и было дезсредство, но сейчас пена", - подчеркнули пользователи соцсети.