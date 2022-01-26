Прайс заявил о начавшихся у России экономических проблемах из-за Украины
Представитель ведомства усмотрел это в ситуации на финансовых рынках: там большие рисковые премии за инвестирование в российские активы.
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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия уже якобы столкнулась с экономическими проблемами на фоне эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом он сказал в ходе брифинга.
"Даже на нынешнем этапе, даже в последние недели мы видели, что финансовые рынки закладывали большие рисковые премии в российские финансовые инструменты на фоне активизации передвижений войск", — заявил Прайс журналистам.
По его мнению, участники финансовых рынков "берут ситуацию на заметку, курс рубля к доллару резко сократился, "российский фондовый рынок опустился до самого низкого уровня за год". Прайс предупредил, что это не будет идти ни в какое сравнение с тем, "что ждёт Российскую Федерацию, российскую экономику, если российское вторжение произойдёт".
Как рассказывал Лайф, ранее Нед Прайс раскрыл, что США включат в письменный ответ на требования России. По словам представителя Госдепа, там будут обозначены области, в которых Вашингтон и Москва могут достичь прогресса, а вот о нерасширении НАТО Штаты говорить не хотят.
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