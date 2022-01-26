Прайс заявил о начавшихся у России экономических проблемах из-за Украины

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия уже якобы столкнулась с экономическими проблемами на фоне эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Даже на нынешнем этапе, даже в последние недели мы видели, что финансовые рынки закладывали большие рисковые премии в российские финансовые инструменты на фоне активизации передвижений войск", — заявил Прайс журналистам.

По его мнению, участники финансовых рынков "берут ситуацию на заметку, курс рубля к доллару резко сократился, "российский фондовый рынок опустился до самого низкого уровня за год". Прайс предупредил, что это не будет идти ни в какое сравнение с тем, "что ждёт Российскую Федерацию, российскую экономику, если российское вторжение произойдёт".