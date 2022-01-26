В письменном ответе Соединённых Штатов на предложения России по гарантиям безопасности не будет сюрпризов, в том числе для Украины. Об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Так что сюрпризов не будет. Не будет сюрпризов для НАТО, не будет сюрпризов для наших европейских союзников, не будет сюрпризов для украинских партнёров", — сказал Прайс на брифинге.

Ему задали вопрос о том, будут ли там сюрпризы для самой России, и Прайс ушёл от прямого ответа: "Мы также очень четко заявляли о том, в каких областях дипломатия и диалог могут оказаться плодотворными и жизнеспособными, а также о тех областях, которые просто неприемлемы".

По словам Прайса, что будет в ответах НАТО, так это указание областей, в которых "может быть достигнут прогресс" в укреплении трансатлантической безопасности, "когда речь идёт об укреплении коллективной безопасности, когда речь идет об устранении некоторых озабоченностей, выраженных Россией". Среди таких областей он назвал военные учения, меры по контролю над вооружением. При этом подчеркнул, что вопрос о нерасширении НАТО Вашингтон обсуждать не намерен.