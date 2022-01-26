"Не будет сюрпризов": Нед Прайс рассказал, что США включат в письменный ответ на требования России
По словам представители Госдепа, там будут обозначены области, в которых Вашингтон и Москва могут достичь прогресса, а вот о нерасширении НАТО Штаты говорить не хотят.
Нед Прайс © ТАСС \ AP
В письменном ответе Соединённых Штатов на предложения России по гарантиям безопасности не будет сюрпризов, в том числе для Украины. Об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Так что сюрпризов не будет. Не будет сюрпризов для НАТО, не будет сюрпризов для наших европейских союзников, не будет сюрпризов для украинских партнёров", — сказал Прайс на брифинге.
Ему задали вопрос о том, будут ли там сюрпризы для самой России, и Прайс ушёл от прямого ответа: "Мы также очень четко заявляли о том, в каких областях дипломатия и диалог могут оказаться плодотворными и жизнеспособными, а также о тех областях, которые просто неприемлемы".
По словам Прайса, что будет в ответах НАТО, так это указание областей, в которых "может быть достигнут прогресс" в укреплении трансатлантической безопасности, "когда речь идёт об укреплении коллективной безопасности, когда речь идет об устранении некоторых озабоченностей, выраженных Россией". Среди таких областей он назвал военные учения, меры по контролю над вооружением. При этом подчеркнул, что вопрос о нерасширении НАТО Вашингтон обсуждать не намерен.
Лайф рассказывал, что 12 январ, после переговоров в формате Россия — США, я в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
По итогам встречи НАТО отказалось идти на компромисс в вопросах принятия тех или иных стран, в том числе Украины, в альянс. По словам главы альянса Йенса Столтенберга, союзники "готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО".
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