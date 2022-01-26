Опрос ОП: 83% учеников недовольны школьной едой

На то, что в школах питание частенько подаётся в холодном виде, жалуется половина учеников российских школ (49%), ещё у 16% блюда подают холодными практически постоянно. Это результаты всероссийского опроса детей и их родителей, который в сентябре — октябре 2021 года провела Общественная палата России. Из десяти тысяч опрошенных 83% детей недовольны качеством еды: 56% учеников заявили, что им не нравятся некоторые блюда в школьных столовых, а 27% респондентов считают невкусным всё, чем их кормят.

"Нам необходимы понятные алгоритмы общественного контроля. Сейчас родители могут приходить в школы, чтобы оценить, как питаются дети, но часто они просто не знают, на что смотреть. Далеко не каждый родитель ориентируется в организации питания, составе меню и так далее. Нужны чек-листы", — заявила в интервью газете "Известия" заместитель председателя Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.

По словам директора по развитию Национальной родительской ассоциации Марианны Шевченко, желание родителей контролировать питание объяснимо, но иногда это приводит к перегибам, когда они, нарушая все СанПиНы, требуют, к примеру, открыть холодильник и показать мясо. Перегибы эксперт признаёт и с другой стороны, например в том, что меню составляется без учёта потребностей детей. В Министерстве просвещения отметили, что мониторинг предоставления горячего питания в школах ведётся непрерывно.

"В 2022 году на горячее питание учащихся младших классов в бюджете предусмотрено 62,5 млрд рублей, что на 4 млрд больше, чем в прошлом году. Родители могут давать предложения или же подавать жалобы как на федеральную горячую линию, так и на горячие линии регионов, а также на портале госуслуг", — заявили в пресс-службе министерства.

Однако директор Отраслевого союза развития социального питания, член рабочей группы Госсовета по вопросам питания школьников Владимир Чернигов считает, что выделяемых средств недостаточно, "проблема в том числе в материальной базе". Последнее масштабное переоснащение школьных столовых проводилось в 2008–2011 годах, поясняет он, с тех пор оборудование обветшало. Между тем федеральные средства не предусматривают ремонт пищеблока и техники. По данным Отраслевого союза развития социального питания, в ремонте сегодня нуждается 29 874 школьных столовых по всей стране — это 82% от общего числа учебных учреждений. Причём 3643 из них требуют капитального ремонта. На эти цели потребуется 353 млрд рублей.