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Никто не помог: В Париже насмерть замёрз известный фотограф Рене Робер

Мужчине стало плохо, он упал и ударился головой о тротуар, но никто из прохожих не придавал этому значения на протяжении нескольких часов.

25 января, 22:38
<p>Рене Робер © Twitter / <a href="https://twitter.com/mompontet/status/1486080650365001732" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mompontet</a></p>

Рене Робер © Twitter / mompontet

Известный парижский фотограф Рене Робер насмерть замёрз на улице в центре Парижа из-за того, что никто не пришёл ему на помощь. Об этом трагическом случае рассказал радио RTL журналист и музыкант Мишель Момпонте, который представился близким другом Робера.

По словам Момпонте, фотограф вышел из дома вечером 18 января с целью прогулки. На улице Тюрбиго ему стало плохо. Рене Робер упал, сильно ударившись головой о тротуар.

"Он лежал на земле по меньшей мере первые пять или шесть часов в одном из самых оживлённых кварталов Парижа, и никто не посчитал нужным вмешаться", — рассказал Момпонте.

Медиков вызвал проходивший мимо бездомный, но это случилось уже утром следующего дня, когда было слишком поздно. Прибывшая в 05:30 19 января бригада скорой помощи обнаружила мужчину с сильной травмой головы и переохлаждением. В возрасте 84 лет он умер уже в больнице.

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Рене Робер родился в Швейцарии, начал заниматься фотографией ещё в юности. После уехал учиться в Лозанну, а в 1960-х переехал в Париж. Более всего он стал известен своими снимками танцовщиков фламенко.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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