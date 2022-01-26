В Новгородской области бесследно исчезла двухлетняя девочка

В городе Холме в Новгородской области ночью 25 января бесследно исчезла двухлетняя девочка. Для организации полномасштабных поисков сразу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Убийство малолетнего".

"На месте происшествия создана следственно-оперативная группа. Руководит работой заместитель руководителя регионального СК России Николай Николаевич Супрун, который незамедлительно после поступления сообщения о безвестном исчезновении девочки прибыл в Холмский район", — сообщает СУ СКР по Новгородской области.

Сейчас следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребёнка, устанавливают свидетелей и очевидцев. Одновременно сотрудники СКР выясняют условия жизни и воспитания девочки в семье.