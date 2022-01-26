В Новгородской области бесследно исчезла двухлетняя девочка
Правоохранительные органы выясняют условия жизни и воспитания ребёнка в семье. Возбуждено дело по статье "Убийство малолетнего".
В городе Холме в Новгородской области ночью 25 января бесследно исчезла двухлетняя девочка. Для организации полномасштабных поисков сразу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Убийство малолетнего".
"На месте происшествия создана следственно-оперативная группа. Руководит работой заместитель руководителя регионального СК России Николай Николаевич Супрун, который незамедлительно после поступления сообщения о безвестном исчезновении девочки прибыл в Холмский район", — сообщает СУ СКР по Новгородской области.
Сейчас следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребёнка, устанавливают свидетелей и очевидцев. Одновременно сотрудники СКР выясняют условия жизни и воспитания девочки в семье.
Ранее Лайф сообщал, что похитительница другой двухлетней девочки напала на полицейских с ножом в Иркутске. 34-летняя женщина вела себя агрессивно и отказывалась передать малышку правоохранителям.
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