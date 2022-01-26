Киевляне пожелали Зеленскому в день рождения, чтобы он жил как пенсионеры

Характера, силы воли, ума и команды не хватает, по мнению украинцев, президенту Владимиру Зеленскому. В его день рождения жители страны пожелали лидеру мудрости и терпения. Многие озвучивали поздравления с нескрываемым разочарованием по поводу как проводимой политики, так и личных качеств главы государства. Одной из главных тем, задевающих украинцев за живое, стал вопрос социального неравенства.

"Желаю президенту Зеленскому жить так, как живут пенсионеры многие, на 2098 гривен (около 5770 рублей. — Прим. Лайфа) в месяц и не больше", "Выбросило меня государство за черту бедности, надеяться не на кого. Всю жизнь отработала — была нужна, теперь не нужна, дали пенсию 2700... Иду от врача — консультация 500 гривен", "Мы не олигархи, у нас денег в офшорах нет", "Кухарка государством не может управлять", "Желаю ему, чтоб он ушёл", "Он не соответствует своей должности", "Что пожелать клоуну? Сцены я ему желаю", — отвечали украинцы в ходе опроса издания "Страны.uа".

Были и те, кто весьма искренне посочувствовал Зеленскому. Они желали ему здоровья и успехов в работе, поддержки окружения, чтобы сотрудники его понимали, и результативной борьбы с украинской "мафией".

Многие высказывания людей заканчивались словами "чтобы не было войны". Некоторые считают, что многое в этом плане зависит и от него.

— Чего бы Вы пожелали Зеленскому? — Чтоб он победил в войне. — Победил прямо? — Ну... чтоб не начинал.