Госдеп: США раскрыли Киеву суть своего ответа на требования России
Более того, Нед Прайс отметил, что Вашингтон поинтересовался мнением Киева по этому поводу и учёл его ответ в своём отчёте.
Кадр из видео © Facebook / Госдепартамент США
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон уведомил украинские власти о том, каким будет письменный ответ США на предложения России по гарантиям безопасности, а также учёл позицию Киева.
"Мы не только проинформировали их и ознакомили их с тем, что будет в этом отчёте, но и прямо запросили их мнение и включили его в наш отчёт", — ответил Нед Прайс на вопрос журналиста, обсуждалось ли с украинскими должностными лицами содержание письменного ответа США на предложения России.
Письменный ответ на российские предложения ещё не отправлен Москве, заявил Прайс. Руководитель пресс-службы Госдепа заверил, что, как только это случится, журналистам сразу сообщат.
Ранее Лайф сообщал, что Bloomberg узнал о содержании ответа США по гарантиям безопасности России. По данным источника, Вашингтон координирует письменный ответ Москве вместе с Брюсселем и НАТО.
Напомним, Россия продолжает обсуждать с США и НАТО гарантии безопасности. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Пока официального ответа от Запада не последовало.
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