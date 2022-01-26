Госдеп: США раскрыли Киеву суть своего ответа на требования России

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон уведомил украинские власти о том, каким будет письменный ответ США на предложения России по гарантиям безопасности, а также учёл позицию Киева.

"Мы не только проинформировали их и ознакомили их с тем, что будет в этом отчёте, но и прямо запросили их мнение и включили его в наш отчёт", — ответил Нед Прайс на вопрос журналиста, обсуждалось ли с украинскими должностными лицами содержание письменного ответа США на предложения России.