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Северный флот начал учения с Арктической группировкой войск

К этим манёврам привлекут более тысячи военнослужащих, три десятка кораблей, 20 самолётов и вертолётов, а также более ста единиц другой техники.

25 января, 21:03

© Минобороны РФ

Силы российского Северного флота начали учения в Баренцевом море и на береговых полигонах. Они проводятся вместе с Арктической экспедиционной группировкой. Об этом рассказали в пресс-службе флота. В манёврах будет задействовано около 1,2 тысячи военнослужащих, 30 кораблей, 140 единиц боевой техники и 20 летательных аппаратов.

"Силы и войска Северного флота приступили к отработке практических действий в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева и проходит в соответствии с планом подготовки Вооружённых сил РФ на 2022 год", — говорится в сообщении пресс-службы флота.

В ЦВО в течение года проведут пять крупных учений сил противовоздушной обороны

В ЦВО в течение года проведут пять крупных учений сил противовоздушной обороны

Ранее Лайф сообщал, что двадцать боевых кораблей и катеров Балтийского флота вышли на учения в море. В дальний поход отправилось и два корвета — "Стойкий" и "Сообразительный" — с экипажами палубных вертолётов морской авиации Ка-27. Программой учений предусмотрены задачи по противовоздушной и противолодочной обороне и не только.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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