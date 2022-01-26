Северный флот начал учения с Арктической группировкой войск
К этим манёврам привлекут более тысячи военнослужащих, три десятка кораблей, 20 самолётов и вертолётов, а также более ста единиц другой техники.
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Силы российского Северного флота начали учения в Баренцевом море и на береговых полигонах. Они проводятся вместе с Арктической экспедиционной группировкой. Об этом рассказали в пресс-службе флота. В манёврах будет задействовано около 1,2 тысячи военнослужащих, 30 кораблей, 140 единиц боевой техники и 20 летательных аппаратов.
"Силы и войска Северного флота приступили к отработке практических действий в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева и проходит в соответствии с планом подготовки Вооружённых сил РФ на 2022 год", — говорится в сообщении пресс-службы флота.
Ранее Лайф сообщал, что двадцать боевых кораблей и катеров Балтийского флота вышли на учения в море. В дальний поход отправилось и два корвета — "Стойкий" и "Сообразительный" — с экипажами палубных вертолётов морской авиации Ка-27. Программой учений предусмотрены задачи по противовоздушной и противолодочной обороне и не только.
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