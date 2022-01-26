Северный флот начал учения с Арктической группировкой войск

Силы российского Северного флота начали учения в Баренцевом море и на береговых полигонах. Они проводятся вместе с Арктической экспедиционной группировкой. Об этом рассказали в пресс-службе флота. В манёврах будет задействовано около 1,2 тысячи военнослужащих, 30 кораблей, 140 единиц боевой техники и 20 летательных аппаратов.

"Силы и войска Северного флота приступили к отработке практических действий в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева и проходит в соответствии с планом подготовки Вооружённых сил РФ на 2022 год", — говорится в сообщении пресс-службы флота.