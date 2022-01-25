Житель Подмосковья за неделю спустил на лжебирже 4 миллиона рублей

В Подмосковье военнослужащий перешёл по ссылке для заработка на бирже и "подсел" на трейдинг. Всего за неделю он потратил четыре миллиона рублей и заложил машину. Об этом рассказывает Telegram-канал SHOT.

Реклама сулила 33-летнему Николаю баснословные заработки на некоей трейдинговой платформе. Поначалу у мужчины якобы даже получалось: начал он с "инвестирования 195 долларов и получил первую прибыль в 20 долларов. Воодушевившись, Николай сделал более крупную инвестицию. Для этого он взял кредит и положил на свой счёт для трейдинга 12 тысяч долларов. Ему сообщили, что в результате получилось заработать целых 38 тысяч рублей.

Проблемы начались, когда у него возникло желание вывести часть денег. Счёт Николая заблокировали, ему предложили пополнить его сначала на шесть, а потом на семь тысяч долларов. Военнослужащего это не смутило, и он взял ещё один кредит, внося все требуемые суммы.

В чувства его привела супруга, которая узнала о долгах. После этого Николай пошёл в полицию и написал заявление. Жена говорит, что он никогда не был игроманом. По словам друзей, в ту злополучную неделю он будто превратился в зомби: всё время твердил о каких-то важных делах, постоянно куда-то вкладывал деньги. А учил его этому "трейдер" по телефону.