МИД Украины потребовал публичных извинений от президента Хорватии
Зоран Миланович © ТАСС / EPA
Там считают, что лидер республики продемонстрировал "неблагодарность за помощь", которую Киев оказывал стране во время её борьбы за независимость.
Министерство иностранных дел Украины потребовало извинений от президента Хорватии Зорана Милановича за слова о том, что этой стране не место в НАТО, и о неуместности помощи на фоне "российской агрессии".
Сообщается, что во внешнеполитическое ведомство была приглашена посол Хорватии на Украине Аница Джамич. Дипломата, в частности, проинформировали "о неприемлемости" недавних заявлений Милановича, а также потребовали их опровержения.
"Хорватский президент продемонстрировал неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время её борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами. Мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение", — добавили в МИД Незалежной.
Как ранее сообщило местное издание Dnevnik, Миланович заявил, что Незалежной не место в НАТО. Также он выразил мнение, что это одна из самых коррумпированных стран.
Лайф сообщал, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".