МИД Украины потребовал публичных извинений от президента Хорватии

Министерство иностранных дел Украины потребовало извинений от президента Хорватии Зорана Милановича за слова о том, что этой стране не место в НАТО, и о неуместности помощи на фоне "российской агрессии".

Сообщается, что во внешнеполитическое ведомство была приглашена посол Хорватии на Украине Аница Джамич. Дипломата, в частности, проинформировали "о неприемлемости" недавних заявлений Милановича, а также потребовали их опровержения.

"Хорватский президент продемонстрировал неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время её борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами. Мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение", — добавили в МИД Незалежной.