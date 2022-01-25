МИД Украины потребовал публичных извинений от президента Хорватии
Там считают, что лидер республики продемонстрировал "неблагодарность за помощь", которую Киев оказывал стране во время её борьбы за независимость.
Зоран Миланович © ТАСС / EPA
Министерство иностранных дел Украины потребовало извинений от президента Хорватии Зорана Милановича за слова о том, что этой стране не место в НАТО, и о неуместности помощи на фоне "российской агрессии".
Сообщается, что во внешнеполитическое ведомство была приглашена посол Хорватии на Украине Аница Джамич. Дипломата, в частности, проинформировали "о неприемлемости" недавних заявлений Милановича, а также потребовали их опровержения.
"Хорватский президент продемонстрировал неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время её борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами. Мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение", — добавили в МИД Незалежной.
Как ранее сообщило местное издание Dnevnik, Миланович заявил, что Незалежной не место в НАТО. Также он выразил мнение, что это одна из самых коррумпированных стран.
Лайф сообщал, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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