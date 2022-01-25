МИД Украины потребовал публичных извинений от президента Хорватии

Там считают, что лидер республики продемонстрировал "неблагодарность за помощь", которую Киев оказывал стране во время её борьбы за независимость.

Министерство иностранных дел Украины потребовало извинений от президента Хорватии Зорана Милановича за слова о том, что этой стране не место в НАТО, и о неуместности помощи на фоне "российской агрессии".

Сообщается, что во внешнеполитическое ведомство была приглашена посол Хорватии на Украине Аница Джамич. Дипломата, в частности, проинформировали "о неприемлемости" недавних заявлений Милановича, а также потребовали их опровержения.

"Хорватский президент продемонстрировал неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время её борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами. Мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение", — добавили в МИД Незалежной.