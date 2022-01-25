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Адвоката Улюкаева Дареджан Квеидзе отправили в СИЗО

Юрист арестована по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и заключена под стражу до 23 марта, ей грозит до 10 лет колонии.

25 января, 20:07
<p>Дареджан Квеидзе © ТАСС / Владислав Шатило</p>

Дареджан Квеидзе © ТАСС / Владислав Шатило

Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО адвоката Дареджан Квеидзе. Юрист представляла в суде интересы бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Она арестована по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

"Постановлением Преображенского суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Квеидзе меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 марта", — сообщила пресс-секретарь районного суда Алиса Закутняя.

Квеидзе грозит до десяти лет колонии. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки, пока оно не вступило в силу.

Улюкаев рассказал, что в колонии привился от ковида, работает в библиотеке и ведёт экономический кружок

Улюкаев рассказал, что в колонии привился от ковида, работает в библиотеке и ведёт экономический кружок

Как сообщал Лайф ранее, СК просил арестовать адвоката Улюкаева Дареджан Квеидзе по делу о мошенничестве.

Напомним, бывший глава Министерства экономического развития России Алексей Улюкаев был приговорён к восьми годам заключения и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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