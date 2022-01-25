Адвоката Улюкаева Дареджан Квеидзе отправили в СИЗО

Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО адвоката Дареджан Квеидзе. Юрист представляла в суде интересы бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Она арестована по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

"Постановлением Преображенского суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Квеидзе меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 марта", — сообщила пресс-секретарь районного суда Алиса Закутняя.

Квеидзе грозит до десяти лет колонии. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки, пока оно не вступило в силу.

Как сообщал Лайф ранее, СК просил арестовать адвоката Улюкаева Дареджан Квеидзе по делу о мошенничестве.