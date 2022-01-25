Байден заявил о последствиях для всего мира при вторжении России на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что вторжение РФ на Украину приведёт к огромным глобальным последствиям для всего мира. Об этом он сказал, общаясь с журналистами в Белом доме.

"Будут огромные последствия, если он (президент России Владимир Путин. — Прим. Лайфа) вторгнется в <…> целую страну <…>. Для России это будет не только в плане экономических последствий и политических последствий, но будут огромные последствия во всём мире", — сказал Джо Байден.

По мнению американского лидера, это будет "крупнейшее вторжение со времён Второй мировой войны и, как следствие, оно изменит мир". Байден при этом отметил, что Вашингтон и НАТО не намерены отправлять свои войска на Украину.

"У нас нет намерений размещать американские силы или силы НАТО на Украине", — сказал Байден.