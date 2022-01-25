Байден заявил о последствиях для всего мира при вторжении России на Украину
Американский президент также в очередной раз пригрозил России как политическими, так и экономическими мерами в случае такого шага.
Фото © Facebook / Белый дом
Президент США Джо Байден заявил, что вторжение РФ на Украину приведёт к огромным глобальным последствиям для всего мира. Об этом он сказал, общаясь с журналистами в Белом доме.
"Будут огромные последствия, если он (президент России Владимир Путин. — Прим. Лайфа) вторгнется в <…> целую страну <…>. Для России это будет не только в плане экономических последствий и политических последствий, но будут огромные последствия во всём мире", — сказал Джо Байден.
По мнению американского лидера, это будет "крупнейшее вторжение со времён Второй мировой войны и, как следствие, оно изменит мир". Байден при этом отметил, что Вашингтон и НАТО не намерены отправлять свои войска на Украину.
"У нас нет намерений размещать американские силы или силы НАТО на Украине", — сказал Байден.
Как писал Лайф ранее, Белый дом не согласился с Киевом по вопросу эскалации на границе. Действия Москвы и агрессивная риторика говорят об обратном, утверждает пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки. А вот доказательств своим словам она не привела.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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