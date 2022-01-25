"Розовых очков нет": Зеленский заявил о неверии в прорыв на встрече советников "нормандской четвёрки"
Украинский лидер добавил, что ведётся работа по подготовке саммита на уровне президентов — чтобы эти переговоры состоялись "как можно быстрее".
Кадр из видео © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский не ожидает прорыва в урегулировании конфликта на востоке страны от встречи в формате "нормандской четвёрки" (Германия, Россия, Украина, Франция) на уровне политических советников 26 января. Об этом он заявил в видеообращении, размещённом на сайте офиса президента.
"Мы работаем, чтобы как можно быстрее состоялась встреча четырёх президентов для достижения в будущем мира на Украине. Конечно, розовых очков нет и детских иллюзий тоже нет", — говорится в обращении Зеленского на сайте офиса президента.
Зеленский также отметил, что "есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24/7", а это, по словам украинского лидера, значит, что "будет результат и будет мир".
Как сообщал Лайф ранее, в Кремле поделились ожиданиями от встречи Козака с политическими советниками "нормандского формата" в Париже. В начале года такие переговоры проходили в Москве с участием внешнеполитического советника канцлера ФРГ Йенса Плётнера и дипломатического советника президента Франции Эммануэля Бонна.
Комментариев: 0