Президент Украины Владимир Зеленский не ожидает прорыва в урегулировании конфликта на востоке страны от встречи в формате "нормандской четвёрки" (Германия, Россия, Украина, Франция) на уровне политических советников 26 января. Об этом он заявил в видеообращении, размещённом на сайте офиса президента.

"Мы работаем, чтобы как можно быстрее состоялась встреча четырёх президентов для достижения в будущем мира на Украине. Конечно, розовых очков нет и детских иллюзий тоже нет", — говорится в обращении Зеленского на сайте офиса президента.

Зеленский также отметил, что "есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24/7", а это, по словам украинского лидера, значит, что "будет результат и будет мир".