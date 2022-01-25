Американский телеканал CNN отнёс Харьков к территории России

Американский телеканал CNN показал в эфире титр, согласно которому украинский город Харьков — это часть России. Соответствующая надпись появилась в ходе репортажа, посвящённого ситуации на границе РФ и Украины, у которой Минобороны России якобы держит большую группировку войск.

Изображение экрана с соответствующим титром опубликовал российский журналист, сотрудник ВГТРК Андрей Медведев. Он отнёсся к такой ошибке CNN с юмором.

"Телеканал CNN твёрдо встал на пусть исправления и наконец-то сообщил всё как надо. Харьков, Россия", — отметил Медведев в своём телеграм-канале.