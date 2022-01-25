Американский телеканал CNN отнёс Харьков к территории России
Вашингтон продолжает утверждать, что Москва якобы готовит вторжение на территорию соседней страны, и этот город ранее называли одной из первых целей.
© Кадр из видео CNN
Американский телеканал CNN показал в эфире титр, согласно которому украинский город Харьков — это часть России. Соответствующая надпись появилась в ходе репортажа, посвящённого ситуации на границе РФ и Украины, у которой Минобороны России якобы держит большую группировку войск.
Изображение экрана с соответствующим титром опубликовал российский журналист, сотрудник ВГТРК Андрей Медведев. Он отнёсся к такой ошибке CNN с юмором.
"Телеканал CNN твёрдо встал на пусть исправления и наконец-то сообщил всё как надо. Харьков, Россия", — отметил Медведев в своём телеграм-канале.
Он поблагодарил американских коллег за неожиданную информацию и продолжил шутку словами "мы только за и в целом готовы".
Как рассказывал Лайф, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение России может начаться с захвата Харькова под предлогом защиты русскоязычного населения. Мэр города Игорь Терехов призвал горожан не поддаваться панике и заверил, что Харьков даст "твёрдый отпор потенциальному захватчику". Позже пресс-секретарь украинского лидера уточнил, что президент имел в виду некий "гипотетический сценарий".
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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