Столтенберг: НАТО не видит признаков деэскалации на границе с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN заявил, что альянс не видит деэскалации со стороны России на границе с Украиной. По его словам, на данный момент Москва, наоборот, якобы продолжает наращивать свои силы на этом направлении.

"Наращивание сил продолжается. Мы не видим деэскалации со стороны России. Напротив, мы видим обратную ситуацию, сейчас сил ещё больше", — заявил Столтенберг в интервью CNN.