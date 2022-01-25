Столтенберг: НАТО не видит признаков деэскалации на границе с Украиной
По версии генсека Североатлантического альянса, ситуация обратная — российские военные якобы продолжают укреплять свои позиции.
Йенс Столтенберг. © ТАСС / OLIVIER HOSLET / POOL
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN заявил, что альянс не видит деэскалации со стороны России на границе с Украиной. По его словам, на данный момент Москва, наоборот, якобы продолжает наращивать свои силы на этом направлении.
"Наращивание сил продолжается. Мы не видим деэскалации со стороны России. Напротив, мы видим обратную ситуацию, сейчас сил ещё больше", — заявил Столтенберг в интервью CNN.
А ранее Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине. Аналогичное заявление также прозвучало от пресс-секретаря Пентагона Джона Кёрби. Он заверил, что США не планируют направлять своих военных за пределы стран, являющихся союзниками по альянсу.
Как сообщал Лайф, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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