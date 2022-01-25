Минцифры начало проверять сообщения об утечке данных с "Госуслуг стоп коронавирус"

Минцифры РФ начало проверку по факту сообщений в телеграм-каналах об утечке обезличенных данных из приложения "Госуслуги стоп коронавирус". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. При этом там заявили, что личные данные пользователей приложения "Госуслуги стоп коронавирус" находятся в безопасности.

"В самой базе приложения персональные данные граждан не содержатся. При этом выборочная проверка опубликованных QR-кодов показывает их неработоспособность. Подтверждаем, что угроз для безопасности личных данных нет", — цитирует ТАСС сообщение министерства.