Минцифры начало проверять сообщения об утечке данных с "Госуслуг стоп коронавирус"
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что хакеры якобы получили доступ к неким обезличенным данным из этого приложения.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Минцифры РФ начало проверку по факту сообщений в телеграм-каналах об утечке обезличенных данных из приложения "Госуслуги стоп коронавирус". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. При этом там заявили, что личные данные пользователей приложения "Госуслуги стоп коронавирус" находятся в безопасности.
"В самой базе приложения персональные данные граждан не содержатся. При этом выборочная проверка опубликованных QR-кодов показывает их неработоспособность. Подтверждаем, что угроз для безопасности личных данных нет", — цитирует ТАСС сообщение министерства.
А ранее Лайф писал, что "Госуслуги" предупредили россиян об участившихся случаях мошенничества. Сервис напоминает пользователям, что сообщать код из СМС никому нельзя, сотрудникам портала для оказания помощи такая информация не нужна.
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