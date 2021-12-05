Почему 72 обманутые невесты умоляли суд не расстреливать брачного афериста Оглавление Особый "талант" Гостиничный "роман" Взывал к комсомольскому долгу Южный роман Бдительная буфетчица Аферист и убийца Деньги, украшения и любовь для мошенника, похожего, по словам женщин, на Алена Делона, позволили безбедно существовать похитителю сердец целых 20 лет. 40011 40011 Брачный аферист Юрий Ладжун по кличке Ален Делон. Фото © lifeglobus.ru

Сейчас сложно сказать, чем брал советских тружениц этот, в общем-то, неприглядный по современным меркам мужчина с отчётливым южным говором. Не иначе личное обаяние и красноречие, которого так не хватало тогда суровым мужчинам. Все обманутые уверяли следователей, что аферист один в один звезда французского кино Ален Делон. Стоило опытному мошеннику "присесть" наивным простушкам на уши, убеждая их в своей пламенной любви, как они верили всему, что он говорил, и с лёгкостью расставалась с купюрами и украшениями.

Особый "талант"

Юрий Ладжун. Фото © lifeglobus.ru

Что заставило мошенника выбрать такой способ добычи денег — неизвестно. Милиция впервые услышала o проделках Юрия Ладжуна в начале 1960-х годов. Из городов и весей необъятной страны в столицу стала приходить информация o том, что в СССР орудует брачный аферист, его добычей становились женщины средних лет. Злоумышленник — брюнет с явственным южным говорком — с лёгкостью менял декорации, заводил знакомства, представлялся то полярным лётчиком, то физиком, то сотрудником секретного НИИ, то Героем Соцтруда, при этом демонстрировал украденные корочки со своей фотографией. "Герой" начинал умело ухаживать за жертвой, осыпал её комплиментами, говорил о желании жениться и завести детей, а потом... растворялся в воздухе. Пришедшая в себя невеста обнаруживала, что её обокрали или что она сама в порыве сентиментальности отдала мошеннику последние сбережения.

Интернета в те годы не было, информация из провинции в столицу приходила медленно, однако СССР славился неотвратимостью наказания, и в конце концов ниточки от всех дел попали к одному человеку — следователю Михаилу Дейнеко. Для мошенника это был настоящий рок — один раз вцепившись в нить, Дейнеко её уже не выпускал, медленно разматывая клубок преступлений мошенника в течение десяти лет. Часто действовал вопреки мнению начальства. Брачные аферы происходили по всему СССР, и по датам получалось, что аферист передвигался очень быстро. Поэтому начальство считало, что в стране действует целая шайка брачных мошенников. Но Дейнеко знал: такие злодеи — редкость. Научиться этому почти нельзя, тут нужны особые криминальные способности.

Гостиничный "роман"

Расследование Дейнеко начал с Наталии Орловской, которая стала добычей злодея в гостинице в Калуге. Ладжун представился неким Николаем Пущиным, сотрудником сверхсекретного научно-исследовательского института. При первом же знакомстве повёл в ресторан, начал страстно ухаживать, рассказывая о своей одинокой холостяцкой трёхкомнатной квартире в Москве, о том, что некому доверить самое сокровенное. Наталия, как говорится, "повелась", а злоумышленник разливался соловьём и вскоре уже признавался ей в любви. Он был убедителен, так нежен и так страстен, что Орловская ничего не заподозрила, когда перед самым её отъездом "жених" вдруг заявил, что его обокрали и ему нечем платить даже за гостиницу.

Наталья Орловская. Фото © homsk.com

Каждая советская женщина знала: для любимого мужчины она должна быть не только женой, но и верным другом. Поэтому Орловская, ничуть не сомневаясь в правильности своего поступка, дала любимому 250 рублей. Тот клялся и божился, что вернёт деньги, как только вернётся в Москву, но... тут же исчез, не дав себе труда даже проводить "избранницу" до вокзала.

Сначала Орловская волновалась: с ним что-то случилось! Его похитили преступники! Американские шпионы! Ведь он сотрудник сверхсекретного НИИ! Но в милиции ей объяснили, с кем она столкнулась. Мечты разбились о действительность, и только теперь она поняла, что стала добычей кидалы.

Что она могла рассказать следователям? Только то, что они уже и так знали: брюнет, откуда-то с юга, приятная внешность, красноречив. Потом вспомнила — он показывал ей удостоверение. Сотрудники милиции без особого труда нашли настоящего владельца документа, но ниточка тут же оборвалась. Случайное знакомство. Тупик.

Взывал к комсомольскому долгу

Следующей жертвой кидалы стала жительница Минска, комсомолка по имени Надя. К её несчастью, дело зашло ещё дальше: аферист, представившийся учёным-физиком, работавшим над сверхсекретной задачей, успел жениться на девушке, заморочив ей голову рассказами о том, что за ним охотятся агенты Запада. Якобы, чтобы скрыться от них, "физику" нужно было срочно поменять фамилию. Ошарашенная всей этой шпионской историей и ухаживаниями "учёного" комсомолка согласилась выйти за него замуж, чтобы "спасти".

Едва отзвучали звуки марша Мендельсона, как проходимец снова испарился, оставив комсомолку в разграбленной квартире. Вместе с новобрачным исчезли все сбережения Нади, семейные драгоценности и даже пара новеньких импортных чулок в упаковке. В милиции комсомолку тоже ничем обрадовать не смогли. Бедняжка с ужасом узнала, что её "муж" — матёрый аферюга, укравший документы у настоящего учёного в ресторане в Кемерове.

Южный роман

Минчанка Надя не могла знать, что её новенькие чулки, которые она так долго хранила в серванте "на всякий случай", помогут Юрию Ладжуну отомкнуть сердце ещё одной потерпевшей. Причём на этот раз далеко не простушки и не наивной дурочки. Следующая жертва брачного кидалы Анна Воронина жила в Одессе и работала заведующей рестораном на теплоходе. Это была красивая, ухоженная блондинка. По идее, женщина должна была знать о существовании подобных преступников, однако злодей так ловко прикидывался влюблённым, так искренне радовался каждой встрече и с таким восторгом преподносил ей дорогие подарки, что сердце заврестораном дрогнуло. Последней каплей стали те самые чулки, украденные из Надиной квартиры в Минске.

Анна Воронина. Фото © homsk.com

Впрочем, скоро злоумышленник сообразил, что у самой Анны Ворониной денег нет. Она жила на пароходе, который курсировал по Чёрному морю, и ценности с собой не возила. Тогда Ладжун быстро переориентировался на квартиру её родителей в Одессе. В круизе он без зазрения совести занял у влюблённой в него Анны 50 рублей, сошёл с парохода, вернулся в Одессу и напросился ночевать к родителям Ворониной. Утром хозяева не обнаружили в квартире ни гостя, ни ценностей. А Ладжун уже крутил роман с жительницей Вильнюса. Он обобрал её до нитки и снова исчез, оставив девушку без копейки.

Бдительная буфетчица

Иногда злодей "залегал на дно", отдыхал, тратил отнятое у советских тружениц, наслаждаясь едой в южных ресторанах и прогулками на теплоходах. Он не знал, что по его следу медленно, но неумолимо движется следователь Михаил Дейнеко. В отличие от злоумышленника, Дейнеко отдыха не знал, скрупулёзно просеивая всю информацию, поступавшую к нему со всего Советского Союза. И в конце концов ему удалось выяснить имя афериста — Ладжуна по фотороботу опознал армейский сослуживец.

Вскоре ориентировки на афериста были разосланы по всем отделениям страны, а фотографии злоумышленника появились на всех вокзалах и в аэропортах. К Дейнеко стали то и дело поступать сигналы, что кидалу видели то в Ленинграде, то в Москве, однако сотрудники милиции каждый раз опаздывали.

Взять обидчика женщин удалось в 1969 году в Гатчине благодаря бдительности буфетчицы на местном вокзале. Решив перекусить в её буфете, мошенник завёл свою привычную песню: буфетчица-де столь прекрасна, что наповал сразила его, героического полярного лётчика, человека холостого и впечатлительного. Не поможет ли столь прекрасная незнакомка с ночлегом?

Буфетчица оказалась бывалой, смышлёной и с первого взгляда опознала кидалу по фотографии. Она любезно поулыбалась злодею и отправила его ночевать к своей знакомой, а сама сообщила о появлении Ладжуна в милицию. Злодея тут же взяли и доставили в Москву.

Аферист и убийца

На допросах аферист извивался, как змея, но всё было напрасно. К тому же несколько влюблённых особ его опознали. В конце концов он был вынужден признаться, что в течение 20 лет жил за счёт обворованных женщин. Сколько их было на самом деле, до сих пор неизвестно. В милицию заявление несли только незамужние дамы, замужние о своих "романах" с аферистом молчали. Но и тех, кто написал заявление, набралось предостаточно — в деле фигурировали 72 пострадавшие. Многие из них выходили за мошенника замуж.

Когда начался суд, следователей ждал сюрприз: все "жёны" преступника, как одна, умоляли отпустить его и не преследовать — "ведь он такой хороший", все были в него по-прежнему влюблены. Однако на суде выяснились ужасающие подробности из биографии подсудимого: Ладжун был не только брачным аферюгой и вором, но и убийцей.

Каждая из влюблённых в него дурочек при определённых обстоятельствах могла стать трупом. В 1968 году он хладнокровно убил свою очередную "невесту" — официантку Галину, чтобы завладеть деньгами, которые она сняла со сберкнижки на свадьбу. Сделал это подло: ночью, встав с кровати, взял молоток и забил девушку насмерть. Он был уверен: деньги у неё под подушкой, но просчитался. Оказалось, что Галина не сняла деньги с книжки, отложив это на следующий день. Вторая жертва была убита в сентябре этого же года. Путешествуя на теплоходе "Терек", Ладжун втёрся в доверие к директору ресторана Литиной, остался у неё в каюте, а ночью задушил Литину подушкой, нашёл ключи от сейфа и обчистил ресторан.

Всего убийце и вору вменялось 98 преступлений в 56 городах и посёлках. Поэтому Фемида была неумолима: по совокупности всех преступлений Ладжун был приговорён к расстрелу и казнён.

Авторы Майя Новик