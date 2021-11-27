Смертельный билет от Саида Бурятского, или Как террористы подорвали "Невский экспресс" Медики на месте отрезали ноги пострадавшим пассажирам и разгребали завалы из скамеек и тел. Всего в теракте погибло 28 пассажиров, 132 человека получили травмы и увечья. 26 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Вадим Жернов

Взрыв на железной дороге

12 лет назад 27 ноября 2009 года на границе Тверской и Новгородской областей был подорван поезд № 166 "Невский экспресс", двигавшийся со скоростью 190 км/час. Взрыв бомбы разрушил 50 сантиметров рельсового полотна, но высокая скорость позволила экспрессу почти полностью миновать место разрыва. Однако полотно железной дороги продолжало разрушаться, что привело к сходу с рельсов четырёх вагонов, шедших последними. Вагоны № 2, 3, 4 завалились на бок, но не опрокинулись, а вот вагону № 1 не повезло. Его оторвало от основного состава, после чего снесло с рельсов и приподняло. Он столкнулся с бетонными столбами линии электропередачи и перевернулся.

Позже проводник этого вагона Мохабат Гаджиев вспомнит, что как-то сразу понял, что сейчас случится авария, и упёрся руками в стены, чтобы уцелеть. Он действительно выжил после страшного удара и, очнувшись, с другими проводниками сразу стал помогать раненым и разгребать завалы. В вагоне на месте остались только два кресла. Все остальные от удара снесло вперёд вместе с пассажирами. Там образовалась каша из израненных и мёртвых тел, изломанных сидений. Позже экспертиза покажет: перегрузка в момент катастрофы составила 12g.

Помогали как могли

Машины скорой помощи начали прибывать на место аварии только через 40 минут, поэтому первыми на помощь пассажирам и железнодорожникам пришли местные жители из посёлка Лыкошино.

Фото © ТАСС / Вадим Жернов

Одной из первых на месте крушения оказалась 78-летняя пенсионерка Елена Голубева. В момент аварии она пила чай на кухне своего домика, выходящего окнами на железную дорогу. Взрывом в её доме выбило стёкла. Женщина уцелела чудом — села в тот вечер сбоку от стола. Прибежавшим на помощь открылась ужасная картина: залитый кровью вагон, пассажиры с серьёзными травмами, открытыми переломами, кто-то непрерывно кричал, другие искали родных, какая-то пассажирка лишилась рассудка и всё время звала кого-то близкого.

Травмированных заносили в дома, бинтовали чем придётся. В ход, как во время войны, шли разорванные простыни и пододеяльники. Из-за удара по опорам ЛЭП электричество отключилось, и в домах, как молитву по погибшим, люди зажигали что было — церковные свечи. По телевизору всё это не показывали. В целях сохранения спокойствия населения.

Помощь медиков и второй взрыв

Время прибытия медиков до сих пор вызывает споры. Одни чиновники утверждают, что врачи прибыли уже через 30 минут после крушения. Очевидцы увеличивают это время до полутора часов. Известно, что первыми медиками, прибывшими на место крушения "Невского экспресса", оказались врачи из ЛИУ-3 в селе Михайловское Тверской области. Они разделились на четыре группы, в каждой из которых были врач или фельдшер и несколько медсестёр, сразу же получили медикаменты и выехали на место аварии на автобусе, который сопровождала пожарная машина. Дорога после дождей была размыта, и начальство опасалось, что автобус забуксует.

Фото © ТАСС / Вадим Жернов

Майор Алексей Волков в интервью сообщал, что в колонии о крушении поезда стало известно в 22:20, а на место врачи прибыли только в 23:15, причём последние полкилометра пришлось идти пешком — дорога была непроезжей. Если учесть, что большинство источников утверждает, что катастрофа случилась в 21:30, значит, медики действительно приехали только через полтора часа.

Фото © ТАСС / Константин Чалабов

По другим данным, медики прибыли к месту крушения уже через восемь минут из Бологого. Но есть данные, что время прибытия первых машин скорой помощи всё же составило 40 минут (врачи приехали из Тверской области). Всего было задействовано 50 машин из городов Боровичи, Валдай, Тверь и Удомля.

Очевидцы свидетельствовали, что врачи тут же на месте ампутировали одному из пассажиров ногу. Очевидно, её не просто зажало обломками в вагоне, но и переломало так, что счёт шёл буквально на минуты. Наркоза не было, резали по живому, и бедняга кричал. От этого крика у других пострадавших кровь стыла в жилах. Усилия медиков не привели к счастливому финалу. Мужчина скончался по дороге в больницу от кровопотери.

Первых пострадавших привезли в больницу города Бологое только в час ночи, и лишь в четвёртом часу утра поезд "Сапсан" доставил других травмированных пассажиров на Московский вокзал Санкт-Петербурга. Всего в теракте погибло 28 пассажиров, 132 человека получили травмы и увечья, а РЖД был нанесён ущерб на 187 миллионов рублей. Шокирующим событием стало то, что на месте крушения 28 ноября произошёл второй взрыв, но, к счастью, никто серьёзно не пострадал.

Найдены и наказаны. Наказаны ли?

Разумеется, сразу же возник вопрос о виновниках теракта. Через два дня ответственность за теракт взяла на себя радикальная ультраправая группировка "Комбат-18", затем появилась информация, опровергающая это. И только 2 декабря последовало заявление террористической организации "Имарат Кавказ", которая заявила, что теракт был совершён по приказу террориста, полевого командира Доку Умарова.

Разумеется, для российских силовиков стало делом чести найти исполнителей теракта и наказать заказчиков. Следствие не сосредотачивалось на одной версии, понимая, что террористы могут запутывать расследование. Отрабатывались самые разные гипотезы, в том числе и участие русского курсанта Павла Косолапова, который принял ваххабизм и уже подозревался в терактах в Московском метрополитене и в подрыве "Невского экспресса" двумя годами ранее.

Фото © ТАСС / Александр Солодков

Первые результаты появились уже в марте 2010 года, когда силовиками были ликвидированы террорист Саид Бурятский, братья Картоевы, боевики Багаудин Далгиев и Осман Ужахов, имевшие отношение к теракту 2009 года. Были арестованы ещё десять бандитов, была найдена и мастерская в селе Экажево, где террористы изготавливали бомбы, идентичные использовавшимся при подрыве экспресса. Всем уцелевшим были предъявлены обвинения в убийстве, терроризме, незаконном владении оружием, бандитизме и участии в незаконном вооружённом формировании.

На суде, который состоялся в 2011 году, трое членов семьи Картоевых и боевик Аушев получили пожизненный срок. Позже один их Картоевых умер в заключении от сердечного приступа. Ещё шесть членов семьи Картоевых получили сроки от семи до восьми лет в колонии строгого режима. Позже Верховный суд подтвердил: так как они обвинялись только в участии в незаконном вооружённом формировании и в незаконном хранении оружия, наказание соответствует преступлению. Картоевы даже получили возможность реабилитироваться. Скорее всего, они все уже на свободе.

Доку Умаров был уничтожен 7 сентября 2013 года. В том же году была уничтожена и организация "Имарат Кавказ". За спасение пассажиров четверо проводников, среди которых был и Мохабат Гаджиев, были награждены орденом Мужества, а ещё четверо — медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Авторы Майя Новик