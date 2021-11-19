19 ноября 1942 года началась операция советских войск "Уран" Оглавление Два автора операции Силы почти равны Ад на земле Войну ещё не выиграли, но в сражении победили В результате контрнаступления Красная армия сумела освободить Сталинград и переломила ход войны на юге СССР. 46220 46220 Фото © wikipedia

Название операции дал лично нарком обороны Иосиф Сталин. Нацисты не ожидали от РККА такого прорыва. Успех случился благодаря секретности, скрытности и внезапности. В результате операции в котле оказалось больше 300 тысяч солдат вермахта.

Два автора операции

План разгрома немецких войск под Сталинградом родился 12 сентября 1942 года. Положение РККА в эти дни было очень сложным. Сталин уже знал, что у Гитлера есть план захвата южных территорий СССР и, главное, что он планирует захватить бакинские нефтепромыслы, оставив Страну Советов без горючего. В этот день генерал танковых войск вермахта Фридрих Паулюс встречал в Виннице Адольфа Гитлера, пожелавшего посетить оккупированные территории СССР, а в Кремле, в кабинете Сталина, над военными картами размышляли три человека: Сталин, вызванный в Москву Георгий Жуков и начальник Генштаба Александр Василевский.

Накануне под Сталинградом провалилась атака Красной армии на северный фланг 6-й армии Паулюса, и Жуков объяснял причины провала: по его мнению, дело было в недостатке резервов и в отсутствии предварительной арт- и авиаподготовки. После непродолжительного обсуждения Сталин отправил военачальников в Генштаб — думать. На следующее утро они должны были вернуться и представить Сталину план новой операции по разгрому врага.

Но и сам Сталин не переставал размышлять о положении дел. К утру в его уме сложился план предстоящего удара: он считал, что Красной армии не следует распылять силы. Необходимо наносить по врагу локальные удары вблизи города. Но у военачальников были на этот счёт свои мысли. И когда Сталин спросил появившихся утром в его кабинете полководцев, кто из них будет докладывать, генералы переглянулись. "Мы придерживаемся одного мнения", — сказал Василевский.

Георгий Жуков, начальник Генштаба Красной армии. Фото © Wikipedia

План, на котором вчера настаивал Георгий Жуков, предусматривал масштабные удары по фашистам с двух сторон — с юга от Сталинграда в направлении Калача-на-Дону и Котельникова, с севера от Серафимовича и Кременьского в направлении Сталинграда и в западном направлении — в сторону гитлеровской группировки армий "Б". Жуков собирался использовать неудачное расположение немецких войск, которые втянулись в сторону Волги клином, и осуществить масштабное окружение врага, одним ударом переломив ход битвы и исправив положение дел на юге страны.

Подобную операцию следовало тщательно готовить: требовались свежие резервы, массированная артподготовка и предварительная мощная авиабомбардировка. Генералам с трудом удалось убедить Сталина, что это единственно возможный способ остановить гитлеровцев. Но череда поражений уже избавила вождя от устаревших представлений о ведении войны. Сталин понял: новая война требует новой стратегии и тактики. И в ночь на 14 сентября операция Жукова и Василевского была одобрена. Её готовили в обстановке строжайшей секретности. До поры до времени в курсе дела были только три человека: Сталин и полководцы. На подготовку столь масштабной операции ушло два месяца: срок даже в условиях войны рекордный.

Силы почти равны

Чтобы представить себе масштаб сражения, стоит сказать, что со стороны СССР в операции приняло участие 1 103 000 солдат и офицеров, 1463 танка, орудий и миномётов — 15 501. Авиаподготовку осуществляли 1350 самолётов. Всего в битве приняло участие 9 армий, 4 воздушные армии и 5-я танковая армия генерала Романенко. Сыграл и тот факт, что в операции задействовали свежие силы, среди которых были армия Романенко, 10 стрелковых дивизий, 6 бригад, 3 танковых корпуса, 2 корпуса кавалерии, 17 танковых бригад и полков, 75 артиллерийских и миномётных полков. Действующие части получили пополнение.

Фото © Wikipedia

РККА противостояло 1 011 000 солдат вермахта, больше 10 тысяч орудий и миномётов, около 700 танков и 1216 самолётов. Всего 8 армий, армейская группа "Гот", оперативная группировка "Холлидт" и танковая армия Фридриха Паулюса.

Сейчас немецкие историки всячески стараются уменьшить заслуги СССР в битве и преуменьшают количество немецких войск и самолётов практически вдвое. Однако у нас нет поводов не доверять данным советских историков. Преимущество у РККА было, но оно касалось в основном танковых войск и артиллерии.

Ад на земле

Контрнаступление Рабоче-крестьянской Красной армии началось 19 ноября 1942 года с массивной артподготовки, которая длилась больше часа. Это был ад, непрекращающееся землетрясение, не давшее фашистам поднять головы. Задействовать самолёты в этот день не удалось из-за плохой погоды. В первые же сутки операции "Уран" танки 1-го и 26-го корпусов продвинулись в глубину на 18 километров, на вторые сутки — на 40 километров.

Облака дыма и пыли поднимаются над руинами завода на юге Сталинграда после немецкой бомбардировки города 2 октября 1942 года. Фото © Wikipedia

Уже 23 ноября две группировки советских войск сомкнули кольцо вокруг Сталинграда: 6-я армия Паулюса и основные силы 4-й армии нацистов оказались в котле — им предложили сдаться, но немцы проигнорировали предложение. 24 ноября части Юго-Западного фронта сумели разгромить румынские войска в районе Распопинской и захватили в плен 30 тысяч румын, а в последующую неделю части Сталинградского и Донского фронтов сжали кольцо вокруг города ещё больше. Теперь плацдарм, занимаемый фашистами, представлял собой прямоугольник со сторонами 70 на 40 километров.

"Что теперь? — писал в мемуарах полковник Луитпольд Штейдле. — Теперь при двадцати градусах мороза мы бежим сломя голову". Этот "храбрый" командир в январе был награждён Рыцарским крестом, а спустя несколько дней уговорил своих солдат и командира дивизии Эдлера фон Даниэльса сдаться, не дожидаясь приказа сверху. К этому времени в его гренадёрском полку осталось 11 офицеров, 3 медика и 34 солдата.

Гитлер хотел вывести части из Сталинграда, но Геринг убедил его оставить всё как есть и снабжать Паулюса боеприпасами с воздуха. Однако немцы в Сталинграде продержаться долго не смогли. 10 января 1943 года Донской фронт под командованием Рокоссовского приступил к операции "Кольцо", которая должна была привести к окончательному уничтожению фашистов в Сталинграде. И уже через пять дней Гитлер прислал Паулюсу приказ, в котором повышал его до фельдмаршала и выражал надежду, что "ни один фельдмаршал ещё не попадал в плен". По сути, он предлагал Паулюсу застрелиться.

Несмотря на ожесточённое сопротивление нацистов, 26 января 1943 года 21-я и 62-я армии встретились в районе Мамаева кургана. Моральное состояние Паулюса в момент его пленения было настолько подавленным, что, когда в его комнату вошли советские офицеры, он лежал на кровати лицом к стене и лишь кивнул в ответ на вопрос о том, сдаётся ли он. Все переговоры о капитуляции 6-й армии вёл его заместитель — генерал Артур Шмидт. В результате операции "Уран" линия фронта отодвинулась на запад на 100–200 километров. Гитлеровцы были отброшены от Волги.

Войну ещё не выиграли, но в сражении победили

Победа далась дорогой ценой. Потери Красной армии в операции составили 154 855 человек. Точное количество убитых среди гражданского населения до сих пор не известно, счёт вели на десятки тысяч человек: детей, стариков, женщин...

Но ещё большую цену заплатили оккупанты — немцы лишились убитыми больше 300 тысяч человек; румыны, итальянцы и венгры — около 200 тысяч человек. Благодаря умелым действиям советских лётчиков, которые с 19 ноября по 2 февраля совершили больше 36 тысяч вылетов, было уничтожено три тысячи немецких самолётов, были убиты лучшие асы люфтваффе, среди которых много инструкторов лётных школ. В дальнейшем Германия была вынуждена ощущать острую нехватку опытных кадров — готовить пилотов было некому.

Пленный фельдмаршал Фридрих Паулюс в штабе 64-й армии в Бекетовке. Фото © Wikipedia

"Уран" выполнил свою основную задачу — опасность захвата советской нефти была ликвидирована. Но были и международные результаты победы: узнав о поражении немцев под Сталинградом, от вторжения в Советский Союз отказались Турция и Япония. Последняя планировала отхватить себе кусок Дальнего Востока и Сибири вплоть до Байкала. Союзники Германии — венгры, румыны и итальянцы — стали искать возможность заключения сепаратного мира с Западом — Британией и США.

В своих целях СССР сумел использовать и пленного фельдмаршала Паулюса — он неожиданно появился на Нюрнбергском процессе и своими показаниями приоткрыл завесу над подготовкой нацистами вторжения в СССР. Всего под Сталинградом были разгромлены две немецкие, две румынские и одна итальянская армии. Навсегда в снегах России остались 32 дивизии и три бригады. Германия с союзниками потеряла ранеными и убитыми больше 800 тысяч человек.

Авторы Майя Новик