Трансляции марафона "День студента со "Знанием" собрали более 5 миллионов просмотров
Учащиеся вузов со всей России получили возможность в режиме реального времени поздравить друг друга и поучаствовать в программе мероприятий.
Фото © ВКонтакте / Российское общество "Знание"
В День российского студенчества онлайн-трансляция российского общества "Знание" объединила огромное количество студентов на просветительском марафоне. Как рассказали в пресс-службе общества, в общей сложности трансляции марафона набрали более пяти миллионов просмотров.
К трансляциям присоединились учащиеся вузов от Калининграда до Владивостока. Они получили возможность в режиме реального времени поздравить друг друга и поучаствовать в программе мероприятия, где в течение всего дня выступали признанные эксперты, проводились научные эксперименты, музыкальные шоу и мастер-классы.
На площадке в студии общества "Знание" в Москве была организована насыщенная просветительская программа четырёх тематических пространств: "Подкасты", "Музыкальное искусство", "Эксперименты" и "Современное искусство".
"Российское общество "Знание" стремится постоянно меняться, чтобы удерживать внимание молодёжи. И сегодняшний марафон по случаю Дня российского студенчества — это, по сути, демонстрация этого подхода. Ведь в одном большом мероприятии мы объединили сразу несколько форматов", — отметил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.
Участники тематических пространств рассмотрели самые разные темы, начиная от дискуссии о будущем искусственного интеллекта с зампредседателя правления Сбербанка Ольгой Голодец и заканчивая созданием логотипа Дня студента с помощью нейросети.
А ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин обсудил со студентами зарплаты бизнесменов и призвал министра не жадничать. В Татьянин день Владимир Путин пообщался со студентами-математиками и поздравил их с "профессиональным" праздником. Глава государства пожелал им научных, творческих и спортивных достижений и, конечно же, надёжных друзей и любви.
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