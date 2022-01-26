Трансляции марафона "День студента со "Знанием" собрали более 5 миллионов просмотров

В День российского студенчества онлайн-трансляция российского общества "Знание" объединила огромное количество студентов на просветительском марафоне. Как рассказали в пресс-службе общества, в общей сложности трансляции марафона набрали более пяти миллионов просмотров.

К трансляциям присоединились учащиеся вузов от Калининграда до Владивостока. Они получили возможность в режиме реального времени поздравить друг друга и поучаствовать в программе мероприятия, где в течение всего дня выступали признанные эксперты, проводились научные эксперименты, музыкальные шоу и мастер-классы.

На площадке в студии общества "Знание" в Москве была организована насыщенная просветительская программа четырёх тематических пространств: "Подкасты", "Музыкальное искусство", "Эксперименты" и "Современное искусство".

"Российское общество "Знание" стремится постоянно меняться, чтобы удерживать внимание молодёжи. И сегодняшний марафон по случаю Дня российского студенчества — это, по сути, демонстрация этого подхода. Ведь в одном большом мероприятии мы объединили сразу несколько форматов", — отметил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.

Участники тематических пространств рассмотрели самые разные темы, начиная от дискуссии о будущем искусственного интеллекта с зампредседателя правления Сбербанка Ольгой Голодец и заканчивая созданием логотипа Дня студента с помощью нейросети.