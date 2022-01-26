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Росздравнадзор проверит белгородскую больницу из-за случаев смерти рожениц

По данным местных СМИ, в учреждении с сентября прошлого года по январь текущего умерло десять женщин. Ранее проверку начал и Следственный комитет.

25 января, 21:35

© Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области проверит качество оказания медицинской помощи пациенткам, которых госпитализировали в местный ковидный роддом. Об этом сообщается на сайте службы.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области проверит организацию медицинской помощи беременным женщинам в ковидном роддоме Белгородской области, где, по сообщениям СМИ, в период с сентября 2021 года по январь 2022 года зафиксировано десять смертей матерей", — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Лайф писал, что, по данным следственного управления СК РФ, в 2021 году в ковид-центре для беременных в Белгородской области умерли семь женщин, в том числе беременные. В некоторых случаях умирали и новорождённые. Следственный комитет также инициировал проверку информации, изложенной в местных СМИ.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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