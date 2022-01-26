Росздравнадзор проверит белгородскую больницу из-за случаев смерти рожениц

Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области проверит качество оказания медицинской помощи пациенткам, которых госпитализировали в местный ковидный роддом. Об этом сообщается на сайте службы.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области проверит организацию медицинской помощи беременным женщинам в ковидном роддоме Белгородской области, где, по сообщениям СМИ, в период с сентября 2021 года по январь 2022 года зафиксировано десять смертей матерей", — говорится в сообщении ведомства.