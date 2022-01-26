Юрий Быков снимет сериал "Лихие" о крупной российской ОПГ
Под контролем этой хабаровской криминальной группировки находилось 14% территории страны. В основу сценария легли реальные воспоминания одного из членов банды.
Фото © VK / Юрий Быков
Многосерийную криминальную драму "Лихие" о преступной группировке "Общак", действовавшей в России, снимет режиссёр Юрий Быков ("Завод", "Майор", "Дурак"). Над сценарием работает Олег Маловичко ("Домовой", "Ёлки"). К созданию сериала приступила продюсерская компания "Среда". Выход проекта запланирован на 2023 год.
"Этот сериал — попытка осмыслить образ жизни, принципы и убеждения нескольких поколений новейшей истории России. Сюжет проходит через финал Советского Союза, 90-е и наше время, чтобы ответить на вопрос, изменились ли мышление и ментальность русского человека и куда двигаться новому поколению", — цитируют в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI Быкова.
В основе проекта реальные воспоминания участника ОПГ "Общак" Евгения Дёмина, который уже в 13 лет совершил первое заказное убийство. В группировку он входил вместе с отцом. Преступная организация действовала с середины 1980-х по конец 2000-х годов на Дальнем Востоке.
По словам Быкова, "Лихие" — масштабная сага о людях, которые выбрали насилие способом устройства общества. Они в эпоху безвластия стремились взять всё в свои руки. Хабаровская банда в те годы контролировала 14% территории страны. Как уточняет директор IVI Originals Вадим Соколовский, создатели намерены развенчать "романтический криминальный образ того времени". Проект войдёт в линейку IVI Originals.
Ранее Лайф писал, как тайная правительственная организация ликвидировала в 1990-х годах главарей ОПГ. Историки до сих пор спорят, существовала организация "Белая стрела" на самом деле или это лишь выдумка, необходимая для того, чтобы скрыть действия отдельных высших офицеров милиции либо воров.
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