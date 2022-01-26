Юрий Быков снимет сериал "Лихие" о крупной российской ОПГ

Многосерийную криминальную драму "Лихие" о преступной группировке "Общак", действовавшей в России, снимет режиссёр Юрий Быков ("Завод", "Майор", "Дурак"). Над сценарием работает Олег Маловичко ("Домовой", "Ёлки"). К созданию сериала приступила продюсерская компания "Среда". Выход проекта запланирован на 2023 год.

"Этот сериал — попытка осмыслить образ жизни, принципы и убеждения нескольких поколений новейшей истории России. Сюжет проходит через финал Советского Союза, 90-е и наше время, чтобы ответить на вопрос, изменились ли мышление и ментальность русского человека и куда двигаться новому поколению", — цитируют в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI Быкова.

В основе проекта реальные воспоминания участника ОПГ "Общак" Евгения Дёмина, который уже в 13 лет совершил первое заказное убийство. В группировку он входил вместе с отцом. Преступная организация действовала с середины 1980-х по конец 2000-х годов на Дальнем Востоке.

По словам Быкова, "Лихие" — масштабная сага о людях, которые выбрали насилие способом устройства общества. Они в эпоху безвластия стремились взять всё в свои руки. Хабаровская банда в те годы контролировала 14% территории страны. Как уточняет директор IVI Originals Вадим Соколовский, создатели намерены развенчать "романтический криминальный образ того времени". Проект войдёт в линейку IVI Originals.