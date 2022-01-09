Как тайная правительственная организация ликвидировала в 1990-х годах главарей ОПГ Историки до сих пор спорят, существовала организация "Белая стрела" на самом деле или это лишь выдумка, необходимая для того, чтобы скрыть действия отдельных высших офицеров милиции либо воров. 8 января, 21:40 5059 5059 Фото © ТАСС / Виталий Иванов

Впервые журналисты услышали о тайной организации сотрудников МВД и ФСБ, которая по-тихому убирает зарвавшихся криминальных авторитетов, в 1998 году. Смоленский положенец Тигран Петросян стал утверждать, что его подручные Игорь Нилов и Юрий Трусов были похищены, а затем убиты членами организации "Белая стрела". Сильно обгоревшее тело одного из бандитов вскоре действительно было найдено — он умер от пыток.

Нечестная игра

Криминогенная обстановка в Смоленске в тот год была критической — в городе шла война русских группировок с выходцами с Кавказа, причём Петросян в этой войне фактически побеждал. Его положение осложнялось серьёзным противостоянием с местным начальником отделения по борьбе с организованной преступностью Александром Ломтиковым, которого бандиты прозвали Ломом. Договориться с ним не удавалось.

Знал ли Петросян что-то, заявляя о том, что в области скрытно действуют члены "Белой стрелы", или начал свою игру с целью свалить Ломтикова, неизвестно. Сразу после заявления Петросяна о "Стреле" в местных СМИ один из смоленских предпринимателей — некто Халипов — неожиданно написал на Ломтикова заявление, в котором обвинял начальника УБОПа в организации незаконного вооружённого формирования и в убийстве. Скорее всего, это было спровоцировано тем, что смоленские милиционеры пошли в наступление и задержали 12 бандитов Петросяна.

Тем не менее мероприятие против Ломтикова могло выгореть: в 1999 году против него возбудили уголовное дело и даже заключили в КПЗ, но... неожиданно всё развалилось. Петросян вдруг замолчал, а Халипов отказался от показаний, заявив, что написал их под давлением самой же милиции. Что изменилось в эти дни, знают только посвящённые. Можно предположить, что нашлись силы, которые припугнули авторитета и сделали это так, что он полностью отказался от игры, затеянной против МВД. Что это были за таинственные силы, никто не знал. Вот тут-то и поползли из города в город слухи о том, что в стране действительно работает спецотдел "мстителей", за спиной МВД он наводит порядок и ликвидирует зарвавшихся авторитетов.

Поводы для появления слухов были: в 1994–1997 годах по стране прокатилась волна убийств лидеров ОПГ. Одни из них только что вышли из-под стражи "за недоказанностью" преступлений, другие сумели ускользнуть от закона, третьи были заказчиками громких убийств и сумели избежать ответственности. Невидимая рука рока как бы удаляла одну за другой с шахматной доски ключевые фигуры. Или это был не рок? Ведь прибегали же к подобным методам и ранее, чего только стоит зачистка маршалом Жуковым бандитской Одессы! Ведь помимо хапающих взятки гаишников и продажных генералов оставались здоровые силы, которым была небезразлична разрываемая на сотни кусочков страна! Разве генерал Лебедь не подавал президенту Ельцину доклад о необходимости создания организации "Российский легион", в которую должны были войти элитные бойцы "Альфы" и спецназа ГРУ? Разве не было других людей, осознающих действительное положение вещей? Наверняка были. Такие люди были даже на Украине — в Севастополе в 1996 году был создан "Союз чекистов", который искал поддержки у правительства, но так и не нашёл. Рыба гнила с головы, но оставался же у русских здоровый корень, иначе откуда бы всё нормализовалось?

Фото © ТАСС / Виталий Иванов

"Стрела" всё же была?

В начале нулевых масла в огонь подлил бежавший на запад предатель Литвиненко, который написал аж целую книгу о "преступниках" с Лубянки. Мешали, дескать, сатане править бал на улицах Москвы. Он сообщал западным спецслужбам, что в ФСБ действительно был некий спецотдел из 150 сотрудников, который возглавлял генерал ФСБ Хохольков — один из разработчиков ликвидации Джохара Дудаева. А в конце нулевых в одной из прозападных газет Москвы был опубликован утёкший к журналистам документ — инструкция для специалистов из отдела Хохолькова. "Злые" чекисты посмели охотиться не только на криминалитет, но и на врагов России.

Но вели ли они борьбу против криминала в 1990-е годы?

Фото © ТАСС / Борис Саранцев

В 1990-х годах действительно было много странных дел, касавшихся убийств авторитетов преступного мира. Дело, которое смоленский авторитет Петросян пытался возбудить против сотрудников МВД с помощью проплаченных журналистов, закончилось освобождением обвиняемых. Якобы убитого бандита Нилова неожиданно опознали — он находился в Германии. Ломтиков позже возглавил криминальную милицию смоленского областного ГУВД. Ещё двое работников милиции, которым приписывали деятельность в "Стреле", были убиты бандитами, а на одного совершено неудачное покушение.

После того как на Петросяна было совершено покушение в Смоленске, он сбежал в Москву и даже сменил фамилию — стал Олевским. Но от мести "Белой стрелы" это его не спасло, и 5 ноября 2000 года он был убит в столице на улице Катукова у дома № 3. Два "мстителя" открыли по преступнику огонь из пистолетов-пулемётов "Скорпион". Из 18 пуль пять попали в голову. Следователи Северо-Западного округа Москвы попытались связать ликвидацию Петросяна с "Белой стрелой", но оказалось, что к делу, возбуждённому против Ломтикова и его коллег, у москвичей нет доступа — оно имело гриф "совершенно секретно", что весьма определённо наводило на мысль о высоком покровительстве офицеров.

Жертвы разборок или "Стрелы"?

Некоторые журналисты даже пытались проследить деятельность "мстителей из МВД". Писали, что якобы первой ликвидацией "Белой стрелы" стало убийство главаря Бауманской группировки Валерия Длугача. Якобы для этого "чекисты" наняли бывшего работника МВД Александра Солоника, который позже "по заданию" убрал авторитетов Виктора Никифорова и Валерия Виннера. Позже выяснится, что все они стали жертвами соперничества банд.

Александр Солоник. Фото © Wikipedia

На мысль о сотрудничестве Солоника со спецслужбами журналистов натолкнул факт его побега из тюрьмы "Матросская тишина", который якобы организовали спецслужбы.

Приписывали "Белой стреле" и ликвидацию авторитета Отари Квантришвили. Против "заказчиков" из правительства — вице-премьера Александра Шохина и его брата Геннадия — было даже возбуждено уголовное дело, которое рассыпалось и закончилось тем, что давший против них показания человек был признан психически невменяемым и оказался мошенником, а в заказном убийстве признался профессиональный киллер Алексей Шерстобитов (Солдат), служивший в армии снайпером.

Силовикам-мстителям приписывали уничтожение вора в законе Гиви Берадзе. У подъезда его перехватила милицейская машина, "законнику" предложили проехать в отделение — и больше его никто не видел. Без вести пропал и авторитет по кличке Сибиряк — Сергей Липчанский. Он устроил в Бутырке воровскую сходку, но все 30 авторитетов, приехавших "перетереть" по понятиям, были арестованы. Был ликвидирован подручный Сибиряка бандит Комаров, который озадачился поисками справедливости и стал выяснять судьбу "пахана".

В 1994 году из-за подрыва "мерседеса" отправился к праотцам знаменитый Сильвестр — главарь Ореховской ОПГ Сергей Тимофеев. В 1995 году выстрелом в голову был убит якобы похищенный силовиками Витя Рязанский, главарь Айрапетовской ОПГ. Позже выяснится, что это были бандиты из Слоновской ОПГ. В том же году два киллера расправились с ОПГ "Чикуновские": ликвидаторы просто зашли в помещение и перестреляли всех. А в 1996 году случилась серия похищений криминальных авторитетов. Воюющих между собой бандитов увозили целыми компаниями — по 10–12 человек. Находили потом далеко не всех. Уцелевшие ничего толком сказать не могли. Да, их похитили, да, они сидели где-то в подвале, да, их то и дело били. Всё.

Сергей Тимофеев. Фото © Wikipedia

Часть этих похищений и убийств, возможно, действительно совершали сотрудники МВД. Например, в 2000 году в одном из гаражных кооперативов города Чехова был найден гараж, из бетонированного пола которого извлекли шесть бандитских трупов, каждый был убит из ТТ выстрелом в затылок. Фамилии подозреваемых силовиков не разглашали. Впрочем, позже в связи с делом был объявлен в розыск владелец гаража — матёрый преступник Сергей Филатычев. Но кто мог помешать "мстителям" воспользоваться его недвижимостью?

Дошло и до того, что в соседних странах, где в 1990-е годы зверствовали преступные группировки, тоже стали появляться организации, подобные "Белой стреле".

Разумеется, ни в коем случае нельзя одобрять какие-либо внесудебные расправы. Но если "Белой стрелы" и не существовало, то её следовало бы придумать. А если "Белая стрела" действовала на территории России на самом деле, то надо было сделать всё, чтобы её считали легендой. В любом случае, если кто-то из силовиков пытался навести в стране порядок, не давая бандитам ввозить в города сотни килограммов наркоты, продавать за рубеж девушек или похищать и убивать предпринимателей, спасибо им за это, как бы они ни назывались — "Стрелой", 7-м отделом КГБ или как-то по-другому.

Авторы Александр Лаврентьев