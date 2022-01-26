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Генконструктор "Энергии": США попросили Россию разработать сценарий затопления МКС

Срок эксплуатации Международной станции истекает в 2024 году. Россия ведёт переговоры с партнёрами о продлении этого периода до 2030 года.

25 января, 21:53

Фото © Pixabay

Соединённые Штаты склоняются к варианту затопления Международной космической станции (МКС). Они хотят это сделать после завершения её эксплуатации и уже попросили Россию просчитать варианты сведения станции с орбиты. Об этом сообщил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам России, генконструктор ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Соловьёв.

"Имея опыт завершения работ с "Миром", могу сказать: это довольно сложная баллистическая задача на затопление. Американцы сразу сказали: "Владимир, мы вам бухаемся в ножки, давайте под руководством России будем думать, как мы её будем сводить с орбиты". Не сразу, конечно, а ближе к 2028–2030 годам", — сказал Соловьёв в интервью ютуб-каналу "Роскосмос ТВ".

По его словам, Штаты начали говорить о затоплении МКС впервые в 2021 году. Соловьёв отмечает, что это расходится с ранее озвучиваемой Америкой риторикой.

"Раньше они говорили: да ну, будет летать вечно. Сейчас уже говорят: вечно не полетит, надо думать о том, что будет дальше", — сказал Соловьёв.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в "Роскосмосе" назвали сроки развёртывания новой орбитальной станции. До этого Дмитрий Рогозин заявил, что Российская орбитальная служебная станция будет прообразом модулей, которые в перспективе страна отправит к другим планетам. Он подчеркнул, что станция будет отличаться от того, что существует сегодня в этой отрасли. Планируется, что она будет вести контроль не только за тем, что находится под ней, но и за космическим пространством вокруг.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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