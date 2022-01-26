"Ростелеком": Слитая в Интернет база QR-кодов оказалась недействительной

Выставленная в Даркнете база данных приложения "Госуслуги стоп коронавирус" недействительна. Как заверили в пресс-службе "Ростелекома", персональные данные пользователей в безопасности.

"Результаты внутренней проверки ПАО "Ростелеком" показали, что опубликованные данные были сгенерированы вне системы и не имеют отношения к действующей базе пользователей приложения", — говорится в сообщении компании.

Поясняется, что после публикации специалисты "Ростелекома" провели выборочную проверку QR-кодов и подтвердили их недействительность. В сгенерированной базе содержатся первые буквы ФИО, дата рождения и четыре последние цифры паспорта, но такие данные не являются персональными, добавили в ведомстве.