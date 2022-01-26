Учёные из Киото выявили повышенную живучесть "омикрона"

Штамм коронавируса "омикрон" более устойчив во внешней среде, чем другие варианты. Как предполагают японские исследователи, этот фактор может объяснять столь быстрое его распространение.

Как следует из статьи, опубликованной в Biorxiv, биологи из медицинского университета префектуры Киото сравнили "уханьский" вариант коронавируса, а также штаммы "альфа", "бета", "гамма", "дельта" и "омикрон" по параметрам живучести. Они выяснили, что "омикрон" гораздо дольше живёт на пластиковых предметах и коже человека, чем иные версии вируса.

Уточняется, что на пластике "уханьский" вариант вируса прожил 56 часов, а "омикрон" — 193,5 часа, то есть более восьми дней. На человеческой коже последний способен существовать почти сутки — около 21 часа.