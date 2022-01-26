Учёные из Киото выявили повышенную живучесть "омикрона"
Например, он дольше других вариантов коронавируса может существовать на пластике и других материалах. Это может частично объяснять быстрое распространение данного штамма.
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Штамм коронавируса "омикрон" более устойчив во внешней среде, чем другие варианты. Как предполагают японские исследователи, этот фактор может объяснять столь быстрое его распространение.
Как следует из статьи, опубликованной в Biorxiv, биологи из медицинского университета префектуры Киото сравнили "уханьский" вариант коронавируса, а также штаммы "альфа", "бета", "гамма", "дельта" и "омикрон" по параметрам живучести. Они выяснили, что "омикрон" гораздо дольше живёт на пластиковых предметах и коже человека, чем иные версии вируса.
Уточняется, что на пластике "уханьский" вариант вируса прожил 56 часов, а "омикрон" — 193,5 часа, то есть более восьми дней. На человеческой коже последний способен существовать почти сутки — около 21 часа.
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