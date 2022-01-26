В ответ на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не примет принятых за его спиной уступок России, член Совфеда РФ Алексей Пушков порекомендовал дипломату "не надуваться". Украину, несмотря на "пафос и браваду" министра, по стратегическим вопросам никто и ни о чём спрашивать не будет, считает парламентарий.

"Какие уступки за её счет? При чём это здесь? Речь идёт об отношениях и соотношении сил между Россией, с одной стороны, и США и НАТО — с другой", — указал Пушков в своём Telegram-канале.

Пушков отметил, что Украина тут фигурирует лишь как поле столкновения "интересов экспансии США и НАТО" и безопасности России.

"Так что пусть её глава МИД не слишком надувается. Идёт острая борьба вокруг действующего и будущего миропорядка. Вот в чём суть. А не в "хотелках" и капризах Киева", — отрезал Пушков.

Соответствующее заявление украинский министр сделал в интервью CNN, комментируя переговоры России и Запада. "Мы не окажемся в положении страны, которая берёт трубку, выслушивает инструкцию крупной державы и следует ей", — заявил Кулеба.