"Дело не в хотелках Киева": Пушков ответил на отказ главы МИД Украины идти на уступки России
Сенатор отметил, что Украина фигурирует лишь как поле столкновения "интересов экспансии США и НАТО" с одной стороны, и безопасности России с другой. И слушать её не будет никто.
Фото © Telegram-канал / Алексей Пушков
В ответ на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не примет принятых за его спиной уступок России, член Совфеда РФ Алексей Пушков порекомендовал дипломату "не надуваться". Украину, несмотря на "пафос и браваду" министра, по стратегическим вопросам никто и ни о чём спрашивать не будет, считает парламентарий.
"Какие уступки за её счет? При чём это здесь? Речь идёт об отношениях и соотношении сил между Россией, с одной стороны, и США и НАТО — с другой", — указал Пушков в своём Telegram-канале.
Пушков отметил, что Украина тут фигурирует лишь как поле столкновения "интересов экспансии США и НАТО" и безопасности России.
"Так что пусть её глава МИД не слишком надувается. Идёт острая борьба вокруг действующего и будущего миропорядка. Вот в чём суть. А не в "хотелках" и капризах Киева", — отрезал Пушков.
Соответствующее заявление украинский министр сделал в интервью CNN, комментируя переговоры России и Запада. "Мы не окажемся в положении страны, которая берёт трубку, выслушивает инструкцию крупной державы и следует ей", — заявил Кулеба.
Напомним, Россия продолжает обсуждать с США и НАТО гарантии безопасности. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Пока официального ответа от Запада не последовало.
Ранее Лайф сообщал, что США раскрыли Киеву суть своего ответа на требования России. Более того, Нед Прайс отметил, что Вашингтон поинтересовался мнением Киева по этому поводу и учёл его ответ в своём отчёте.
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