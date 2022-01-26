Bloomberg: ФРГ настаивает на исключении санкций против РФ в энергетике
При этом Германия согласна ввести запреты на поездки и замораживание активов олигархов, ограничения на инвестиции в Россию и другое давление.
© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Германия настаивает на том, чтобы исключить из списка возможных антироссийских санкций те, что ударят по энергетическому сектору. Власти ФРГ считают, что в случае эскалации ситуации на Украине нужно исключить блокировку доступа российских банков к расчётам в долларах.
Как пишет Bloomberg, Германия обеспокоена тем, что без такого исключения для энергетического сектора поставки топлива в Европу могут оказаться под угрозой. В частности, Берлин не хотел бы, чтобы санкции коснулись газопровода "Северный поток — 2".
Подчёркивается, что другие крупные западноевропейские страны придерживаются такой же политики. Один из чиновников сообщил, что, исходя из обсуждений, исключение для энергетического сектора, вероятно, станет частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет введен в случае эскалации на Украине.
При этом Германия согласна ввести запреты на поездки и замораживание активов олигархов, ограничения на инвестиции в Россию, торговый запрет в отношении некоторых государственных предприятий, который фактически вынудит их покинуть фондовые рынки.
Лайф напоминает, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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