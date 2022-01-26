Bloomberg: ФРГ настаивает на исключении санкций против РФ в энергетике

Германия настаивает на том, чтобы исключить из списка возможных антироссийских санкций те, что ударят по энергетическому сектору. Власти ФРГ считают, что в случае эскалации ситуации на Украине нужно исключить блокировку доступа российских банков к расчётам в долларах.

Как пишет Bloomberg, Германия обеспокоена тем, что без такого исключения для энергетического сектора поставки топлива в Европу могут оказаться под угрозой. В частности, Берлин не хотел бы, чтобы санкции коснулись газопровода "Северный поток — 2".

Подчёркивается, что другие крупные западноевропейские страны придерживаются такой же политики. Один из чиновников сообщил, что, исходя из обсуждений, исключение для энергетического сектора, вероятно, станет частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет введен в случае эскалации на Украине.