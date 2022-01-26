Перед пропажей годовалой девочки в Новгородской области мать надолго бросила её дома одну

Стали известные некоторые подробности о семье годовалой девочки, которая бесследно исчезла в городе Холме в Новгородской области ночью 25 января. Пропала она из дома по адресу Урицкого, 94, матери ребёнка 34 года. Вечером женщина отправилась стирать бельё в баню, оставив дочь одну на кровати в незапертом доме. Вернувшись через час, горе-мамаша обнаружила, что квартира пуста.

Кроме девочки у женщины семеро детей, их всех изъяли ещё в декабре. Тогда она оставила всех со старшим 14-летним сыном, а сама уехала на 3 дня. Как рассказали Лайфу в местных правоохранительных органах, мать при этом не алкоголичка, детей не била, "просто бестолковая и не справляется". Опека оставила ей младшего ребёнка из-за малого возраста. 45-летний отец девочки с семьёй не живёт уже несколько лет. В доме периодически бывает некий сожитель женщины. Однако, следов чьего-то присутствия в момент пропажи не обнаружено, соседи ничего и никого не видели. Следствие продолжается, но пока каких-то определённых версий нет.